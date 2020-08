Corona in Heimen: AWO Schwaben kritisiert bisherige Vorsorge

Die AWO Schwaben hat eine Zwischenbilanz in der Corona-Pandemie gezogen. Insgesamt 18 Menschen, die in einem AWO-Pflegeheim (Aichach und Kempten) untergebracht waren, seien an den Folgen von Covid-19 gestorben. Besonders im Fokus dabei war das AWO Pflegeheim in Aichach, hier gab es 17 Todesfälle. Dort ermittelte sogar nach einer Anzeige die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Körperverletzung und gegebenenfalls fahrlässiger Tötung.

Corona hat Seniorenheime verändert

Überall in Bayerns Pflegeheimen forderte die Pandemie Opfer. Die AWO Schwaben teilt mit, dass die Welt in den Seniorenheimen nicht mehr dieselbe wie vor dem Ausbruch der Pandemie sei. "Etwa die Hälfte aller in Deutschland an Covid-19 Verstorbenen lebte in Heimen. Dies muss zwingend Ansporn hierfür sein, bei der Aufarbeitung der Pandemieproblematik, aber auch bei der Diskussion über notwendige Folgerungen, unsere Heime fest im Fokus zu behalten", erklärt die AWO Schwaben. Man müsse gewappnet sein, mit solchen wahrscheinlich auch künftig belastenden Epidemien zu leben.

AWO Schwaben gegen künftige monatelange Isolation

Die AWO Schwaben fordert eine zwischen Staat und Trägern abgestimmte Vorsorgeplanung. Dabei ginge es nicht nur um den Vorrat an Schutzmaterial oder die Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden, sondern auch um die selbstkritische Reflexion über die erfolgten restriktiven Maßnahmen in den Pflegeheimen.

"Es wurde unverhältnismäßig reagiert. Monatelange allgemeine Besuchsverbote dürfen sich nicht wiederholen." AWO Schwaben

Ein lange währendes Kontaktverbot gegenüber Kindern und Enkeln bedeute viel mehr als ein kommunikatives Problem: Es sei ein Stück der grundgesetzlich garantierten Würde, die den Menschen genommen werde.

Kritik von Diakonie-Chef Lilie

Auch Diakonie-Präsident Ulrich Lilie erklärte, die Leute wüssten nicht, ob sie so eine Situation noch einmal aushalten würden. Er fordert umfassende Reformen und kritisierte die "mangelhafte Absprache zwischen Gesundheitsämtern, Ministerien, Kommunen und dem Robert-Koch-Institut (RKI)" während der ersten Welle. Das "Zuständigkeitschaos und die widersprüchlichen Regelungen" seien allesamt "auf Kosten der Menschen" gegangen, so der Diakonie-Chef.

Patientenschützer fordern Pflichttests in der Pflege

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz will Corona-Präventiv-Tests nicht nur für Reiserückkehrer, sondern auch für Pflegebedürftige, Angehörige und Altenpflegekräfte. Der Vorsitzende der Stiftung, Eugen Brysch, erklärte, die Menschen in Pflegeheimen wieder zu isolieren, dürfe gesellschaftlich nicht mehr akzeptiert werden.

