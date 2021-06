Corona in Fürth – leichte Blessuren für Wirtschaft und Handel

Biergärten sind voll: Fürther Wirte suchen Personal

Die Außengastronomie in Fürth ist seit den Lockerungen gut angelaufen, berichtet Jung. Die Biergärten sind gut besucht und auch in den Gaststätten laufe der Betrieb wieder zufriedenstellend an. In Fürth musste bisher kein Gasthaus wegen Corona schließen, im Gegenteil:. Jung zufolge gab es sogar vier Neueröffnungen. Und auf der Fürther Freiheit entsteht gerade ein Kultur-Biergarten. Das größte Problem vieler Wirte sei derzeit das fehlende Personal. Nach einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer IHK schauen die Betriebe und Unternehmen weitestgehend zuversichtlich in die Zukunft.

Weniger Insolvenzen als vor Corona

Im Corona-Jahr 2020 haben nach Informationen der Stadt 28 Unternehmen in Fürth Insolvenz anmelden müssen. Betroffen waren davon mehr als 150 Beschäftigte. Im Jahr vor der Pandemie gab es in Fürth 42 Insolvenzen, also deutlich mehr als im Jahr 2020. "Das ist alles kein Vergleich zu den Zeiten der Quelle-Pleite, als wir ein Vielfaches an Arbeitslosen hatten", sagt Jung. Die Zahl der Arbeitslosen liegt im Mai bei 5,8 Prozent. Das sind 0,2 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresmonat.