Corona in Friedberger Klinik: Politiker fordern Transparenz

Landtags-Grüne sind empört über Hygienemängel

Die Grünen reagierten mit scharfer Kritik auf die Vorfälle in der Friedberger Klinik. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, Christina Haubrich, zeigte sich empört. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie könne es nicht sein, dass es zu solch eklatanten Versäumnissen in der Umsetzung der Hygienevorschriften komme. Sie weist auf die Ansteckungsgefahr sowohl für Patientinnen und Patienten als auch für das Klinikpersonal hin. "Dafür gibt es keine Entschuldigung", sagte Haubrich. Sie fordert eine Erklärung der Verantwortlichen: Das sei jetzt das Mindeste.

Friedberger Klinik behandelt eigentlich keine Corona-Fälle

In Folge des Corona-Ausbruchs im Friedberger Krankenhaus sind seit November mindestens sieben Menschen verstorben. Seit Mitte November hatten sich mindestens 93 Menschen infiziert. Eigentlich werden in dem Krankenhaus, das zu den kommunalen Kliniken des Landkreises Aichach-Friedberg gehört, gar keine Corona-Patienten behandelt.

Landesamt für Gesundheit bemängelt Versäumnisse

Eine Task-Force des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit prüft die Vorfälle schon seit Längerem. In ihrem internen Zwischenbericht übt die Task-Force Kritik am Umgang des Krankenhauses mit dem Corona-Ausbruch. Unter anderem heißt es, der Fokus sei augenscheinlich daraufgelegt worden, Gründe für Infektionen zu finden, die nicht auf die Klinik zurückzuführen seien. Des Weiteren werden Hygienemängel beanstandet, die zur Ausbreitung des Virus beigetragen haben könnten. Zudem hat das Landratsamt Aichach-Friedberg das Ausbruchsgeschehen nach BR-Recherchen später als vorgeschrieben an die Regierung von Schwaben gemeldet.