Corona in der Schwangerschaft - Geburt im künstlichen Koma

Imenta Theodoridou steht neben einem Inkubator auf der Frühchen-Intensivstation in der München Klinik Harlaching. Neben ihr Stationsleiterin Andrea Killiches. Sie hält ein Tablet in der Hand. Darauf läuft das Video, das ein Frühgeborenes genau in so einem Inkubator zeigt. Ein winziges Mädchen mit Beatmungsschlauch in Mund und Nase und vielen weiteren Kabeln am kleinen Körper.

Theodoridou muss schlucken. Sie sagt, sie fühle sich schuldig. Das beatmete Frühchen ist ihre Tochter Dimitra. Geboren per Not-Kaiserschnitt in der 28. Schwangerschaftswoche. Die Kleine wiegt da gerade 1.100 Gramm.

Während der Geburt liegt die Mutter bereits im künstlichen Koma

Zwei Monate ist das jetzt her. Und dass Theodoridou diese Bilder aus den ersten Lebenstagen ihrer Tochter heute anschauen kann - verdankt sie Stationsleiterin Andrea Killiches und dem gesamten Pflegepersonal der Kinderintensivstation. Sie filmen und fotografieren die Corona-Frühchen in ihren ersten Lebenstagen. Schreiben Tagebuch für die Eltern. So auch im Fall von Theodoridou. Denn die Mutter hat von der Geburt nichts mitbekommen. Sie lag bereits im künstlichen Koma - aufgrund ihrer Corona-Erkrankung.

"Ich war noch nie vorher im Koma" erzählt Theodoridou. "Als mir die Ärzte sagten, sie müssten mich beatmen und ins künstliche Koma versetzen und dann das Baby per Kaiserschnitt holen, habe ich mir große Sorgen gemacht. Um das Baby. Auch um mich. Aber am meisten um meine vier Kinder zu Hause, die darauf gewartet haben, dass ich wieder komme. Und mein Mann war ja auch an Corona erkrankt und im Krankenhaus. Unsere Kinder waren ganz allein."

Erst sieben Tage nach der Geburt ist Theodoridou so stabil, dass die Ärzte sie aus dem künstlichen Koma aufwecken. Ihre erste Frage lautet: Lebt mein Kind? Das Pflegepersonal zeigt ihr Fotos und Videos vom kleinen Mädchen im Inkubator – Fotos von ihrer Dimitra. Doch noch weitere fünf Tage muss Theodoridou warten, bis sie Corona-negativ ist und ihre Tochter zum ersten Mal sehen und berühren darf.

Schwangere haben erhöhtes Risiko für schweren Verlauf

Theodoridou wusste nicht, dass sie als Schwangere zur Corona-Risikogruppe zählt. Mit fortschreitender Schwangerschaft wird das Lungen-Volumen einer Mutter geringer. Kommt dann noch eine Corona-Infektion hinzu, wird es dramatisch, berichten Prof. Christoph Scholz und Prof. Marcus Krüger. Scholz leitet die Frauenklinik an der München Klinik Harlaching. Krüger ist Chef der Neonatologie.

Wenn es um schwangere Corona-Patientinnen und ihre ungeborenen Kinder geht, entscheiden die Chefärzte immer im Team, wann der Kaiserschnitt notwendig wird, um das Leben der Mutter zu retten. Bei Theodoridou sei alles sehr schnell gegangen. Schon zwei Tage nach ihrer Einlieferung war ihre Sauerstoff-Versorgung so schlecht, dass sie intubiert und in Bauchlage gebracht werden musste. Eine Schwangerschaft ist in diesem Zustand nicht mehr aufrecht zu erhalten.

Delta-Variante verschlimmert die Situation

"Wir hatten ehrlicherweise in der Alpha-Variante des Virus immer wieder Fälle, wo wir es auch geschafft haben über eine Beatmungs-Situation hinaus die Schwangerschaft zu verlängern. Das ist uns in der Delta-Variante nicht mehr gelungen, weil einfach die Lungenverschlechterung zu dramatisch wurde," erläutert Prof. Scholz.

Prof. Krüger ergänzt: "Es ist ganz klar, wenn die Sauerstoffversorgung der Mutter nicht mehr richtig gewährleistet ist, ist natürlich die des Feten auch nicht mehr gewährleistet." Hinzu komme, dass das Kind die ganze Medikamente der Mutter abbekomme.

Überlebenschance für schwangere Beatmungspatienten: 50 Prozent

Eine Impfung hätte Theodoridou und ihr Kind vor diesem schweren Verlauf schützen können. Doch die 36-Jährige war nicht geimpft. Zum Zeitpunkt ihrer Einlieferung Mitte September war die Impf-Empfehlung der Ständigen Impfkommission für Schwangere gerade erst sieben Tage alt.

"Glücklicherweise hatten wir hier in der München Klinik noch keinen Todesfall bei einer Schwangeren", sagt Prof. Christoph Scholz. "Aber das Risiko, dass eine Schwangere unter dieser Erkrankung oder dieser Form der Therapie verstirbt, liegt bei etwa 50 Prozent. Wir hatten eine Patientin, die über acht Wochen an einer extrakorporalen Lungenbeatmung war – einer sogenannten ECMO. Ihr Leben und somit auch das ihres Kindes konnten wir glücklicherweise retten.“

"Diese Verläufe wären durch eine Impfung vermeidbar", ergänzt Prof. Marcus Krüger. "Eigentlich könnten jetzt alle Schwangeren geimpft sein. Und wir müssten solche Verläufe – wie wir sie jetzt Woche für Woche sehen – nicht mehr sehen."

Imenta Theodoridou wirbt für Corona-Impfung

Und obwohl die Impfung nun schon lange möglich ist: derzeit sind vier ungeimpfte schwangere Corona-Patientinnen in der München Klinik Harlaching stationär aufgenommen. Eine von Ihnen wird beatmet - wie bis vor wenigen Wochen Theodoridou. Die fünffache Mutter sagt heute: "Besser wir lassen uns impfen. Ich weiß nicht, ob das was ich gemacht habe, richtig war. Das weiß wohl nur der liebe Gott. Es stand 100 zu 1, dass wir es schaffen.“

Nach fünf Wochen auf der Kinderintensivstation sind Imenta Theodoridou und ihre Dimitra seit wenigen Tagen zu Hause. Die Kleine ist gesund - sagen die Ärzte. Folgeschäden an Augen, Lunge oder Gehirn aufgrund ihrer Frühgeburt seien bislang nicht erkennbar. Und auch ihrer Mutter, ihrem Vater und ihren vier Geschwistern geht es inzwischen wieder gut. Sie alle waren an Covid19 erkrankt. Und das, hätte die Familie beinahe für immer zerrissen.