Corona in der Schule: Weitere Fälle im Landkreis Dillingen

Die 7 Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen steigt weiter: heute (16.07.21) liegt sie bei 22,8 – unter den neu Infizierten sind vor allem Schüler. So bestätigte das Landratsamt Dillingen am Donnerstag (15.07.) einen weiteren Infektionsfall an der Realschule Wertingen.

Über 100 Schüler und Lehrer in Quarantäne

Das Landratsamt ist derzeit damit beschäftigt, die Kontakte aller Infizierten nachzuverfolgen. Über 100 Schüler und Lehrer der Wertinger Realschule sind bereits in Quarantäne – acht positive Fälle gab es dort bisher. Jetzt wurde die Maßnahme für einen weiteren Klassenverband der 6. Jahrgangsstufe angeordnet.

Die letzten Prüfungen finden statt

Die Abschlussprüfungen konnten aber ohne Probleme geschrieben werden, sagt Konrektorin Sibylle Knötzinger – heute finden die letzten Prüfungen statt. Dank der Schnelltests habe man umgehend reagieren und die infizierten Schüler nach Hause schicken können.

Betroffen sind auch Schüler einer Wohngruppe

Außerdem seien zwei Schülerinnen oder Schüler aus einer vierten Klasse der Dillinger Regens-Wagner-Schule positiv getestet worden, so das Landratsamt. Betroffen sind in diesen Fällen auch Schüler und Betreuer einer Wohngruppe sowie einer Mittagsbetreuung. Das Gesundheitsamt sei, so heißt es, noch mit der Ermittlung von Kontaktpersonen beschäftigt.

Das Infektionsgeschehen gewinnt an Dynamik

Verdachtsfälle gibt es dem Landratsamt zufolge an der Wertinger Mittelschule und am Dillinger Sailer-Gymnasium. Das Infektionsgeschehen "gewinne an Dynamik" - "offensichtlich bestimmt durch die Delta-Variante" des Virus. Die Kreisbehörde stockt deshalb ihre Kapazität für PCR-Tests wieder auf; das Landratsamt bittet gleichzeitig um Verständnis, dass nicht alle Kontaktpersonen am Tag eins getestet werden könnten.