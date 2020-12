Corona in der Familie: Wenn der Arzt von einem Wunder spricht

Thomas Mielke und seine Ehefrau Anja sitzen in ihrem Wohnzimmer in Bindlach im Landkreis Bayreuth. Auf dem Tisch vor ihnen liegen Fotos: Aus Thomas Nase hängt ein Schlauch, neben seinem Krankenbett steht Anja in Schutzkleidung gehüllt. Vor etwa neun Monaten wurde Thomas positiv auf das Coronavirus getestet. Vorerkrankungen hatte der 58 Jahre alte Familienvater keine. Zu Beginn der Krankheit war von Covid-19 ohnehin noch gar keine Rede.

"Jetzt geht es mir wieder richtig schlecht", sagt Thomas Mielke und fühlt sich sichtlich in der Zeit zurückversetzt. Auch für seine Ehefrau waren es Monate voller Angst und Ungewissheit. Eine Zeit, die die Mielkes wohl nie wieder vergessen werden.

Künstliches Koma direkt nach Einlieferung ins Krankenhaus

20. März 2020: Thomas leidet unter Husten und Atemnot und wird zunächst krankgeschrieben. Diagnose: Bronchitis. Als die Symptome schlimmer werden, bringt ihn Anja ins Krankenhaus. "Viel später hätten sie ihren Mann nicht bringen dürfen, dann hätte ich nichts mehr für ihn tun können“, erinnert sich Anja an die Reaktion eines Arztes. Noch am selben Tag wird Thomas für die nächsten vier Wochen ins künstliche Koma versetzt.

Organversagen, Sondennahrung und die eigene Beerdigung

Während er im Krankenhaus Alpträume erlebt und seine eigene Beerdigung vor seinen Augen sieht, ruft Ehefrau Anja täglich in der Klinik an und erkundigt sich nach dem Gesundheitszustand von Thomas. Der verschlechtert sich von Tag zu Tag: Organe wie Leber, Lunge und Niere versagen. Gleichzeitig wird Thomas beatmet und über eine Sonde künstlich ernährt.

Mitte Mai kommt Thomas in eine Lungenfachklinik nach Donaustauf nahe Regensburg. Wegen des Teil-Lockdowns und Besuchsverboten in Krankenhäusern sieht ihn Anja erst nach knapp drei Monaten zum ersten Mal wieder.

"Hinter Brille, Gesichtsmaske und der ganzen Verkleidung sind mir dauernd die Tränen gelaufen. Ich konnte eigentlich fast nicht sprechen. Wir haben uns einfach nur angeschaut, uns die Hand gedrückt und uns festgehalten." Anja Mielke, Ehefrau von Thomas

Freunde und christlicher Glaube geben der Familie Halt

Kurz nachdem Thomas in die Klinik eingeliefert worden ist, wird auch bei Anja und einem Teil der drei Kinder Corona festgestellt. Drei Wochen befinden sich die vier in häuslicher Quarantäne. Voller Ungewissheit quälen sie sich durch den Alltag und erfahren dabei von Freunden viel Unterstützung: Zwischenzeitlich quillt die Kühltruhe vor lauter Eiscreme über, die sich in den Carepaketen befindet, die regelmäßig vor der Haustüre stehen. Auch der Glaube an Jesus habe der Familie viel Kraft gegeben, sagt Anja. Dass viele Leute für sie gebetet hätten, habe sie in dieser Zeit sehr getröstet.

Ärzte staunen über Heilungsverlauf

Nicht nur für die Mielkes ist es im Nachhinein unbegreiflich, dass Thomas inzwischen wieder – wenn auch mithilfe von Krücken und Rollator – auf den Beinen ist. Angesichts der Schwere der Erkrankung sei es fast schon ein Wunder, dass er sich so stark wieder erholt hat, so Patrick Oschmann, Chefarzt Neurologie am Klinikum Bayreuth. Ein anderer Arzt, soll Thomas "einen guten Draht nach oben" attestiert habe. Als in Donaustauf ein Mediziner aus seinem Urlaub zurückgekehrt war und an seinem Krankenhausbett stand, habe er zu Thomas gesagt: "Herr Mielke, ich muss ihnen etwas sagen: Ich hätte nicht gedacht, dass sie das überleben."

Amputierter Vorderfuß wegen mangelnder Durchblutung

Nach sieben Monaten Krankenhaus-Aufenthalt kommt Thomas zum ersten Mal wieder nach Hause. Dreimal pro Woche geht er derzeit in die Rehaklinik. Auch wenn die Organe größtenteils wieder funktionieren. Thomas hat durch Corona viel verloren: Neben Kondition und Körperbeherrschung auch einen Vorderfuß. Aufgrund mangelnder Durchblutung mussten ihm die Zehen am rechten Fuß amputiert werden. Durch das Virus könnten weitere Folgeschäden im Bereich der Lunge auf Thomas zukommen, glauben die Ärzte.

An Weihnachten will Thomas Mielke in der Kirche predigen

Im Gegensatz zu anderen Corona-Krankheitsverläufen ist die Stimme von Thomas allerdings nicht beeinträchtigt. Deswegen will er auch am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder als Prädikant in der Kirche predigen. Der Bankangestellte sieht darin auch eine Möglichkeit, sich bei seinem Gott für das Wunder zu bedanken.