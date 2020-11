Corona in Berchinger Seniorenheim: Mittlerweile 65 Infizierte

Im Seniorenheim St. Franziskus in Berching haben sich neben 44 Senioren inzwischen sogar 21 Beschäftigte mit dem Covid-19-Virus infiziert. Das sagte Hedwig Kenkel, Leiterin der Abteilung Pflege und Wohnen des Caritasverbandes für die Diözese Eichstätt, auf BR-Anfrage. Bislang war von 17 Mitarbeitern die Rede. In dem Heim hatte es auch vier Tote mit Corona gegeben.

Eventuell auch Einrichtungsleiter betroffen

Auch Einrichtungsleiter Gerhard Binder habe Symptome entwickelt. Ein aktuelles Testergebnis liege in diesem Fall noch nicht vor. Laut Kenkel gehe es Binder aber "nicht so gut". Er befinde sich derzeit- wie alle Leitungskräfte des Seniorenheims - in Quarantäne. Zuvor war bereits Binders Ehefrau positiv getestet worden.

Personelle Unterstützung aus anderen Heimen

Mittlerweile seien sechs Mitarbeiter aus anderen Caritas-Seniorenheimen in Berching vor Ort und unterstützen das Personal, weil es am Limit sei. "Im Moment ist das alles sehr, sehr eng. Da darf nicht mehr viel ausfallen, sonst können wir den Betrieb nicht mehr aufrechterhalten", sagte Kenkel. Ab Sonntag könnte sich die Lage im Altenheim ein wenig entspannen. Dann kommen einige Mitarbeiter aus der zehntägigen Quarantäne zurück.

Ursache für Corona-Ausbruch noch unklar

Bislang konnte im Seniorenheim St. Franziskus keine konkrete Ursache für den Ausbruch ermittelt werden. Auch das zuständige Gesundheitsamt geht Kenkel zufolge davon aus, dass es mehrere Infektionswege gegeben haben muss. "Dieser Ausbruch ist so heftig gewesen ist, das kann gar nicht anders sein", so die Abteilungsleiterin. Eine dritte Testung soll voraussichtlich noch in dieser Woche stattfinden.

Von den 44 infizierten Bewohnern befinden sich derzeit sechs im Krankenhaus, vier Bewohner starben.