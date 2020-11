vor etwa einer Stunde

Corona in Berchinger Altenheim: Vier Tote und Personalengpass

Die Lage am St. Franziskus Altenheim in Berching im Kreis Neumarkt in der Oberpfalz spitzt sich zu. Mehr als 60 Personen haben sich dort mit Covid-19 infiziert. Nun wird auch noch das Personal knapp. Und vier Bewohner sind inzwischen gestorben.