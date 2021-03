München überschreitet wichtigen Inzidenzwert von 50

Welcher Inzidenzwert gelten soll, das will das bayerische Gesundheitsministerium heute noch mit einer amtlichen Bekanntmachung festlegen. Jedenfalls liegt die Corona-Inzidenz in München jetzt wieder über 50. Aktuell meldet das Robert-Koch-Institut einen Wert von 52,1 (gestern: 48,3).

Museen und Tierpark öffnen: Besuch nach Voranmeldung

Für die Planungen der Stadt München ändert sich durch den neuen Wert nur wenig. Denn die Stadt war bei den Vorbereitungen für die Wiedereröffnung ihrer Museen und des Tierparks Hellabrunn ab Montag ohnehin bereits vom Szenario "Inzidenzwert 50 - 100" ausgegangen. Das bedeutet, dass Besucher nur nach Terminvergabe kommen können. Dieses Vorgehen hatte der Münchner Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) am Donnerstag ohnehin schon beschlossen. Da lag die Münchner 7-Tage-Inzidenz zwar noch bei 45,6. Allerdings war der Wert davor bereits kontinuierlich gestiegen.

Unsicherheit beim Einzelhandel

Hart treffen könnte der überschrittene Inzidenzwert allerdings die Einzelhändler in München. Bernd Ohlmann, Pressesprecher des Handelsverbands Bayern sagte dem BR: "Bis Samstagabend haben die alle geplant: aufmachen, aufmachen, aufmachen!" Jetzt aber sorge über Nacht vom Robert-Koch-Institut ein neuer Wert für Unsicherheit. Denn überall da, wo die Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt, gilt für den Einzelhandel: Kunden dürfen nur in den Laden, wenn sie vorher einen Termin vereinbart haben, es gilt das sogennannte "Click & Meet"-System. Dabei müssen jedem Kunden im Laden mindestens 40 Quadratmeter pro Person zur Verfügung stehen. Noch ist allerdings unklar, ob die Läden in München am Montag wirklich nur für "Click Meet" öffnen dürfen. Denn den maßgeblichen Inzidenzwert für eine Region bestimmt nicht automatisch die Veröffentlichung durch das Robert-Koch-Institut, sondern den setzt das Bayerische Gesundheitsministerium fest. Nachdem der Wert ja nur knapp gerissen worden sei und davor eben eine Zeitlang unter 50 lag, kann dann vielleicht doch am Montag zunächst noch (fast) normal geöffnet werden, hofft Ohlmann. Die Coronavirus-Hotline der Staatsregierung unter 089-22220 ist nur Montag bis Samstag besetzt, aber nicht sonntags.

Inzidenz unter 50: Läden dürfen öffnen

In Gegenden mit einer Inzidenz unter 50 dürfen die Geschäfte ab Montag auch ohne Terminshopping fast normal wieder öffnen. Als Ladengeschäft gilt dabei nicht nur der klassische Einzelhandel. Auch Handwerksbetriebe mit Publikumsverkehr dürfen aufmachen, beispielsweise Uhrmacher, Schneidereien und Fotostudios. Pro zehn Quadratmeter Fläche darf nur ein Kunde in den Laden gelassen werden. Wichtig ist ein Mindestabstand von eineinhalb Metern zwischen den Kunden. Das Tragen von FFP2-Masken bleibt natürlich Kunden Pflicht.

Corona-Shopping im Münchner Umland befürchtet

Im Münchner Umland gibt es Gegenden, in denen der Inzidenzwert aktuell noch unter 50 liegt, namentlich die Landkreise Ebersberg (39,0) und München Land (48,8). Es ist zu befürchten, dass, wenn die Läden in München tatsächlich nur sehr eingeschränkt und nur nach Voranmeldung öffnen sollten, ein Corona-Shopping-Tourismus ins Münchner Umland einsetzt. Wie das verhindert werden könnte, darauf steht die Antwort bislang noch aus.

Polizei will notfalls Maßnahmen ergreifen

Die Polizei geht momentan nicht davon aus, dass es zu dieser Art Shopping-Tourismus kommt, erklärte sie auf Anfrage des BR. "Sollten sich aber Einsatzschwerpunkte bilden, beispielsweise in Form von Verkehrsbehinderungen aufgrund eines erhöhten Fahrzeugaufkommens, werden die Kräfte der örtlich zuständigen Polizeidienststellen der jeweiligen Situation angepasste Maßnahmen ergreifen", teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit.

Häuser im Tierpark weiter geschlossen

Im Tierpark Hellabrunn steht die Öffnung nach 18 Wochen coronabedingter Zwangspause derweil fest. Die Besucherzahl ist aber begrenzt, und die Eintrittskarten müssen immer mindestens einen Tag im Voraus bei München Ticket gebucht werden. Außerdem gelten auf dem gesamten Gelände weiterhin die bekannten Abstands- und Hygieneregeln sowie die Kontaktbeschränkung. An den Eingängen sowie an Orten, an denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, besteht eine Maskenpflicht. Geöffnet sind nur die Außenanlagen, die Tierhäuser bleiben zu. Auch kommentierte Fütterungen und Führungen finden bis auf weiteres nicht statt.