"Absurde Regeln" - Einzelhandelsverband fordert Öffnungen

Seit vergangenem Montag dürfen sie wieder öffnen: Museen, Galerien, Zoos, botanische Gärten, Gedenkstätten und auch viele Einzelhändler in Bayern. Aber wegen unterschiedlicher Corona-Infektionszahlen längst nicht alle. Und jeder Ladenbesitzer muss damit rechnen, dass er kurzfristig wieder schließen muss - oder seine Kunden nur noch mit Termin reinlassen darf.

Durchwachsene Bilanz nach der ersten Woche

In Landkreise mit einer 7-Tages-Inzidenz zwischen 50 und 100 Fällen, dürfen die Geschäfte Kunden nur nach vorheriger Terminabsprache in ihre Läden lassen. Das sogenannte "Click and meet" bieten zwar neun von zehn Geschäften in Bayern an, sagt Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern, aber das sei gerade für große Geschäfte ein großer Aufwand.

"Click and meet ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel." Bernd Ohlmann, Handelsverband Bayern

Einzelhändler, die mehrere Standorte in Bayern haben, müssen sich mit unterschiedlichen Regelungen auseinandersetzen. Und sie beobachten laut Ohlmann, dass offene Filialen im Vergleich zu Termin-Filialen den vierfachen Umsatz erwirtschaften.

Das Chaos ist groß

Dass sich der Handel im Bezug auf die Öffnungsmöglichkeiten an den Inzidenzwerten orientieren muss, stellt die Unternehmen vor große Schwierigkeiten bei der Planung. Muss Personal aus der Kurzarbeit geholt werden, sind Marketingmaßnahmen nötig oder nicht. Außerdem klappen Warenbestellungen und die Buchung externer Dienstleister, wie Putzfirmen, nicht von heute auf morgen. "Diese Regeln haben sich Leute ausgedacht, die von Einzelhandel nicht so viel Ahnung haben", so Ohlmann wörtlich.