Corona in Bayern: Eine Video-Chronik

27. Januar

Der erste Corona-Fall in Bayern: Im Landkreis Starnberg erkrankt ein Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto an Corona. Er hatte sich bei einer Kollegin aus China angesteckt. Es ist der erste Fall in Deutschland.

11. Februar

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nennt die neuartige Lungenerkrankung nun Covid-19. Das Virus erhält den Namen Sars-CoV-2. Die Fallzahlen sind zwar noch niedrig, steigen aber jetzt schon exponentiell. Infektionsketten können nicht mehr verfolgt werden.

09. März

Im Tiroler Skiort Ischgl häufen sich die Infektionen. Ischgl mit seinen Après-Skibars gilt als Kernzelle für die Ausbreitung des Coronavirus in Österreich und Teilen Europas. Nach Angaben österreichischer Behörden waren zeitweise 40 Prozent aller Fälle im Inland auf Ischgl zurückzuführen.

11. März

Die WHO spricht von einer Pandemie. Das Ausmaß der Erkrankungen und der Todesfälle durch das Coronavirus weltweit habe zu dieser Entscheidung geführt.

12. März

Der erste Corona-Todesfall in Bayern: Nach Angaben des Universitätsklinikums Würzburg handelt es sich um einen über 80-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen und Pflegebedürftigkeit.

Anfang März

Horrorbilder aus italienischen Krankenhäusern gehen durch die Medien. Die Kliniken seien am Limit, heißt es. Ärzte müssen entscheiden, wem sie zuerst helfen, Krankenschwestern machen Doppelschichten.

13. März

Besuche in Alten- und Pflegeheimen werden vorerst verboten. Der Bayerische Fußballverband sagt Spiele ab.

15. März

Trotz Corona läuft die Kommunalwahl in Bayern wie geplant ab. Der Gang ins Wahllokal ist erlaubt. Ausgerechnet in dieser Phase steigen die Fallzahlen exponentiell an.

16. März

Bayern ruft den Katastrophen-Fall aus. Die Schulen schließen. Deutschland macht die Grenzen dicht.

17. März

Kinos, Clubs, Sport- und Spielplätze werden geschlossen.

18. März

Für die Stadt Mitterteich im Landkreis Tirschenreuth wird eine Ausgangssperre verhängt. Später ergibt eine Studie des Robert-Koch Instituts, dass es bereits Ende Februar, also vor einem Starkbierfest am 7. März, einzelne Covid19-Fälle im Landkreis gegeben hat.

19. März

Der Landtag beschließt ein Hilfspaket für die Wirtschaft von bis zu zehn Milliarden Euro.

21. März

Es treten Ausgangsbeschränkungen in Kraft. In Bayern sind sie besonders streng: Es dürfen sich nur Personen aus demselben Haushalt treffen.

29. März

Zum ersten Mal in der Geschichte des Freistaat: Die Stichwahl für Bürgermeister in Bayern findet ausschließlich per Briefwahl statt.

1. April

Die Corona-Krise erreicht in Bayern ihren vorläufigen Höhepunkt. Aber langsam wirken die Maßnahmen und die Fallzahlen nehmen ab.

14. April

Österreich beginnt mit Lockerungen. Baumärkte und kleine Geschäfte dürfen wieder öffnen.

16. April

Bayern passt die Ausgangsbeschränkungen nach bundesweitem Vorbild an: Im Freien ist jetzt auch der Kontakt zu einer Person außerhalb des eigenen Hausstands erlaubt.

24. April

Die Stimmung unter den deutschen Unternehmen ist so schlecht wie noch nie, so der Ifo-Geschäftsklima-Index.

21. April

Das Oktoberfest wird abgesagt. Damit entgeht ein Milliardengeschäft. Laut Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hat das größte Volksfest der Welt vergangenes Jahr insgesamt etwa 1,2 Milliarden Euro in die Kassen gespült.

22. April

Rosenheim führt als erste Stadt in Bayern die Maskenpflicht ein. Grund ist die besonders hohe Zahl an bestätigten Corona-Infizierten in Stadt und Landkreis.

24. April

Der Landtag stockt das Hilfspaket für die Wirtschaft auf 60 Milliarden Euro auf.

27. April

Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern dürfen wieder öffnen. Abschlussklassen kehren in die Schule zurück. Die bundesweite Maskenpflicht wird eingeführt. Die Fallzahlen sinken zum ersten Mal unter 100 pro Tag in Bayern.

04. Mai

Gottesdienste sind wieder möglich und Friseure dürfen öffnen.

06. Mai

Besuche bei der Familie sind erlaubt. Spielplätze werden geöffnet.

08. Mai

Mehrere Menschen aus verschiedenen Haushalten dürfen sich wieder treffen.

11. Mai

Immer mehr Geschäfte öffnen, unter anderem Kosmetikstudios und Fahrschulen. Es werden mehr Individualsportarten erlaubt.

25. Mai

Nach der Außengastronomie dürfen nun auch Restaurants öffnen.

30. Mai

Hotels und Campingplätze dürfen wieder Gäste empfangen.

13. Juni

Thüringen ist das erste Bundesland ohne Kontaktbegrenzung: Die Menschen dürfen sich uneingeschränkt treffen.

30. Juni

Ministerpräsident Markus Söder will kostenlose Corona-Tests für alle ermöglichen

6. Juli

Die Maskenpflicht in Deutschland gilt vorerst weiter.

19. Juli

Bayern verlängert die Kontaktbeschränkungen für größere Gruppen bis Anfang August.

25. Juli

Am Flughafen München können sich Reiserückkehrer kostenlos testen lassen.

26. Juli

Corona in Bayern: Infektionen: 50.282; Tote: 2.619

(Quelle: RKI)

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!