Drei Städte und ein Landkreis in Oberbayern über Corona-Warnwert

Die Corona-Zahlen im Freistaat steigen erneut - und erreichen vielerorts bereits den Warnwert. Überschritten wird dieser aktuell von den oberbayerischen Städten Ingolstadt (36,50) und München (35,13) sowie dem Landkreis Dachau (36,39). In Rosenheim liegt er mit 48,95 deutlich darüber.

Der Wert wird aus der sogenannten "7-Tage-Inzidenz" berechnet. Das bedeutet, er bildet die Anzahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen und pro 100.000 Einwohnern ab. Überschreitet er die Marke von 35, sollen die örtlichen Gesundheitsämter laut Bayerischer Staatsregierung Maßnahmen ergreifen.

Wird die bundesweit gültige Grenze von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner erreicht, muss dem Ministerium ein umfassendes Beschränkungskonzept vorgelegt werden.

280 Neuinfektionen, keine neuen Todesfälle

Von Freitag auf Samstag meldeten die bayerischen Gesundheitsämtern insgesamt 280 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl steigt damit auf 26.058. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 1.029.

Veröffentlicht werden die Zahlen durch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen (Stand: 29.8.20; 8 Uhr). Seit Beginn der Pandemie haben sich in Bayern 57.044 Menschen mit dem SARS-Cov2-Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle hat sich in Bayern von gestern auf heute nicht erhöht und liegt bei 2.636.

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner weist Bayern einen Wert von 15,84 auf. Am höchsten ist der Wert derzeit in Oberbayern mit 24,24, am niedrigsten in Oberfranken mit 3,75.