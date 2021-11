12.11.2021, 19:53 Uhr

Behörden in Oberbayern haben zu wenige Corona-Kontrolleure

Die Corona-Zahlen in Bayern steigen weiter. Die Staatsregierung will daher, dass die Einhaltung der 2G-und 3G-Regeln flächendeckend, systematisch und engmaschig kontrolliert wird. Eine BR-Umfrage aber zeigt: In Oberbayern fehlt dafür das Personal.