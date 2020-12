Impfzentren stoppen Terminvergabe in Bayreuth und Pegnitz

Die Terminvergabe für Impfungen in den Impfzentren in der Johannes-Kepler-Realschule in Bayreuth und in der Sana-Klinik in Pegnitz ist vorerst gestoppt worden. Wie das Landratsamt Bayreuth mitteilte, werden die Impfungen zunächst nur bis zum 4. Januar erfolgen.

Nachfrage nach Impfterminen sehr groß

Weitere Termine zur Impfung können vereinbart werden, sobald klar ist, wann und wieviel weiterer Impfstoff in die Region geliefert wird.

"Die Nachfrage nach Impfterminen ist sehr groß. Wir können aber auch immer nur so viele Termine vergeben, wie auch Impfstoff zur Verfügung steht. Daher bitten wir um Verständnis, dass zurzeit über die telefonische Terminvergabe-Hotline keine weiteren Termine vergeben werden." Landrat Florian Wiedemann (Freie Wähler).

Die Impfungen in den besagten Impfzentren haben am Dienstag begonnen. Landrat Wiedemann spricht dennoch von einem gelungenen Auftakt.