Corona-Impfzentren in Unterfranken sind so gut wie startklar

Den 15. Dezember als Stichtag für die Impfzentren bezeichnet Miltenbergs Landrat Jens Marco Scherf als "sportlich". Mit vereinten Kräften und der Hilfe vieler Ehrenamtlicher, sagt er, sei es aber gelungen, das Impfzentrum des Landkreises an der Miltenberger Helios Klinik weitestgehend fertigzustellen. Er selbst hatte zusammen mit seinem Sohn in den letzten Tagen noch höchstpersönlich dabei geholfen, Mobiliar zusammenzuschrauben. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) wird das Impfzentrum betreiben.

Logistische Meisterleistung vieler Helfer

Das Impfzentrum für Stadt und Landkreis Aschaffenburg entsteht im Gewerbegebiet von Hösbach und ist ebenfalls nahezu fertig. Betrieben wird es von den Maltesern, die dabei tatkräftig unter anderem von den Johannitern, dem Roten Kreuz, dem Technischen Hilfswerk (THW) und der Feuerwehr unterstützt wurden. Die Feuerwehr stellt beispielsweise ein Notstromaggregat, um auch im Falle eines Stromausfalls die Kühlkette für den Impfstoff zu gewährleisten. Das THW stellt den Materialnachschub sicher.

Bis zu 2.000 Impfungen täglich im Raum Würzburg

In Stadt und Landkreis Würzburg könnten ab sofort rund 2.000 Impfungen pro Tag durchgeführt werden, die Hälfte davon allein am Hauptimpfzentrum auf der Würzburger Talavera. Ein weiteres Impfzentrum gibt es am Flugplatz in Giebelstadt. Außerdem werden mobile Impfteams vor allem in Pflegeeinrichtungen unterwegs sein. Nach nur anderthalb Wochen Vorbereitung steht alles bereit, auch das Personal - von Ärzten und Medizinpersonal über Verwaltungskräfte bis hin zur Security.

Hallen, Plätze und ein früheres Krankenhaus

Für die Bewohner in Stadt und Landkreis Kitzingen sind zwei Impfzentren vorgesehen. Das erste ist an der Klinik Kitzinger Land ab sofort startklar. Das zweite, in der Siedlung Marshall Heights, könnte am 4. Januar in Betrieb gehen. Außerdem stehen drei mobile Impfteams des BRK in den Startlöchern.

Für den Landkreis Main-Spessart wird die Spessarttorhalle in Lohr vorübergehend zum Impfzentrum umfunktioniert. Ein Messebauer aus Zellingen hat hier drei Impfplätze sowie Bereiche für das ärztliche Personal und Wartezonen eingerichtet. Für die Pflegeeinrichtungen im Landkreis sind zunächst zwei mobile Impfteams vorgesehen.

Die Bürger in Stadt und Landkreis Schweinfurt können sich demnächst auf dem Schweinfurter Volksfestplatz gegen Corona impfen lassen. Dafür werden Container aufgestellt. Im Landkreis Rhön-Grabfeld wird die ehemalige Kreisklinik in Bad Neustadt zum Impfzentrum, im Landkreis Haßberge das Rot-Kreuz-Haus in Hofheim und in Bad Kissingen das Tagungszentrum Tattersall in der Innenstadt.