Impfzentren in Bayern über Weihnachten uneinheitlich geöffnet

Die Omikron-Variante des Corona-Virus ist auf dem Vormarsch. Neben Kontaktbeschränkungen setzen Wissenschaft und Politik auf Booster-Impfungen. Und das auch über die Feiertage. "Corona macht keine Weihnachtspause", hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) unter der Woche gesagt.

Impfzentren entscheiden individuell

Man habe die Impfzentren zwar um "möglichst großzügige Öffnungszeiten" gebeten, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) beim Besuch einer Kinderarztpraxis im mittelfränkischen Zirndorf. Im Endeffekt müssten die Impfzentren aber "individuell entscheiden".

Das liege etwa daran, dass in den Impfzentren teils auch Hilfsorganisationen beteiligt sind, deren Helferinnen und Helfer auch mal "durchschnaufen" müssten. Das führe dazu, dass die Impfzentren in Bayern recht uneinheitlich geöffnet hätten. Viele Impfzentren sind auch über die Weihnachtsfeiertage in Betrieb. "Im Kern wollen wir aber keine Zeit verlieren", so Holetschek.

Kinderarzt sieht impfen über Weihnachten als "nicht praxistauglich"

Der Zirndorfer Kinderarzt Michael Hubmann hält es dagegen für nachvollziehbar, dass an den Feiertagen auch mal weniger geimpft wird. "Wir haben jetzt alle zwei Jahre über der Belastungsgrenze gearbeitet. Unsere Mitarbeiterinnen haben es auch verdient, mal Weihnachten zu feiern." Ein Impfangebot an den Feiertagen würde von den Bürgerinnen und Bürgern ohnehin wohl kaum angenommen, mutmaßt er.

"Die Leute haben vermeintlich Angst, die Nebenwirkungen an den Feiertagen zu bekommen", so Hubmann. So hätte man zuletzt bei einer Sonderimpfaktion im Impfzentrum Fürth 1.600 Impfdosen verimpfen können. Tatsächlich seien aber nur 600 Menschen geimpft worden. Die Idee, über Weihnachten durchzuimpfen würde sich daher als "nicht praxistauglich" erweisen.