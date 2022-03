Trotz geringer Nachfrage: Impfzentren bleiben bis Ende 2022

Im oberbayerischen Landkreis Ebersberg ist der Impfbedarf seit Anfang des Jahres wie auch anderswo in Bayern massiv zurückgegangen. In der ersten Kalenderwoche 2022 wurden 6.990 Corona-Impfdosen verabreicht, vergangene Woche waren es noch 727. Deshalb wird – auch um Mietkosten zu sparen – in der Außenstelle des Impfzentrums in der Gemeinde Poing nur noch bis 31. März geimpft.

Gesundheitsministerium: Corona-Impfzentren bleiben bis Ende 2022

Eine Situation wie vergangenen September will man aber im bayerischen Gesundheitsministerium nicht noch einmal erleben. Zu diesem Zeitpunkt hatten Experten die dritte Corona-Impfung empfohlen, viele Impfzentren waren aber gerade geschlossen worden. Jetzt geht man auf Nummer sicher – die bayerischen Impfzentren sollen auf jeden Fall bis Ende 2022 betrieben werden. Denn man rechne weiterhin mit einem stark schwankenden Bedarf, teilt das Ministerium mit.

Landkreise dürfen Kapazitäten anpassen

"Da die Impfzentren nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu betreiben sind, können sie – wenn nur geringer Bedarf vor Ort besteht – ihre Kapazitäten auch auf einem niedrigen Niveau halten", heißt es seitens des Ministeriums. So schließt etwa in München zum 8. April das große Impfzentrum auf dem Messegelände in Riem, dafür wird punktuell in den Stadtteilen das Angebot erweitert.

In Augsburg wird ein Gebäude auf dem ehemaligen Fujitsu-Gelände vom Impfzentrum zur Notunterkunft für 300 Geflüchtete aus der Ukraine umfunktioniert. In Neumarkt in der Oberpfalz wird nur noch bis Donnerstag in der ehemaligen Diskothek Nachtschicht geimpft. Dann soll dort das Impfzentrum am Klinikum ausreichen.

Impfpflicht oder vierte Impfung: Hochfahren jederzeit möglich

Aus Sicht des Gesundheitsministeriums könnten drei Szenarien ein erneutes Hochfahren der Impf-Kapazitäten erfordern. Dazu gehören neu verfügbare, angepasste Impfstoffe, eine doch noch kommende allgemeine Impfpflicht oder eine generelle Empfehlung für eine vierte Impfung. So könne es "durchaus noch einmal zu einer sprunghaft steigenden Nachfrage kommen, die Kreisverwaltungsbehörden wurden aufgefordert, hierfür Vorkehrungen zu treffen".