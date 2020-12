Corona-Impfungen: Wie es zu den Pannen in Bayern kam

Tag zwei nach dem Start der größten Impfaktion in der Geschichte der Bundesrepublik: Inzwischen wird in ganz Bayern gegen Corona geimpft. Bis zum Montagnachmittag wurde bereits 6.000 Menschen im Freistaat das Vakzin verabreicht, wie Gesundheitsministerin Melanie Huml mitteilte.

Doch an Tag eins verlief in einigen Regionen nicht alles so reibungslos wie geplant. In Teilen Oberfrankens und Schwabens verzögerte sich das Impfen, weil es Ungereimtheiten bei der Kühlung des Impfstoffs gegeben hatte. Aus Sicherheitsgründen wurde der Start deshalb verschoben.

Kontrollgerät in Transportboxen offenbar falsch platziert

Vor allem in Oberfranken kam es in allen Landkreisen außer in Bamberg zu Problemen. Der Impfstoff sollte in Transportboxen aus den Verteilzentren Bayreuth und Bamberg bei einer Temperatur zwischen zwei und acht Grad Celsius ausgeliefert werden - er muss bei extremen Temperaturen um die minus 70 Grad tiefgekühlt werden. Ein Kontrollinstrument überwachte die konstante Temperatur. Die Aufzeichnungen des Gerätes zeigten jedoch auch Temperaturen von bis zu 14 Grad an.

"Das Hauptproblem war, dass diese Messgeräte, die Temperaturlogger, die wurden hoch in der Box platziert", so Christian Meißner, der Vorsitzende des Bezirksverbandes Oberfranken des Bayerischen Landkreistages. "Das kennen sie vom eigenen Kühlschrank. Unten ist der Impfstoff, da war es wahrscheinlich kalt. Deswegen sagen alle, wahrscheinlich wäre es möglich, ihn zu verimpfen. Das Gerät, das die Temperatur aufzeichnet, war relativ weit oben, da war es wärmer, aber das sind eben die Temperaturen, die uns vorliegen."

Neuer Impfstoff in Oberfranken ausgeliefert

Wie die Regierung von Oberfranken in der Nacht zu Montag mitteilte, habe die herstellende Firma Biontech die Qualität der Impfdosen bestätigt und die Dosen freigegeben. Dennoch bestehe ein Restzweifel, weswegen die Charge vom Sonntag nicht verwendet werde, sagte Meißner. "Und zwar einfach deswegen, um das Vertrauen der Bevölkerung in die ganze Impfkampagne nicht zu gefährden."

Nach zunächst anderslautenden Ankündigungen wurde in den von der Panne betroffenen Regionen am Montag also entschieden, dass diese erste Lieferung nicht verwendet wird. Die 1.000 Dosen bleiben somit im Depot.

Am Nachmittag ging es dann im Großteil Oberfrankens los – nachdem eine neue und frische Lieferung Impfdosen eingetroffen war. In Bayreuth beispielsweise trafen laut Mitteilung 400 neue Dosen des Impfstoffes ein, die in einem Seniorenheim direkt vergeben werden sollten.

Impfstoff in Schwaben war wohl durchgehend tiefgefroren

Auch in Schwaben verlief der Start der Impfkampagne teilweise holprig. Hier waren die Landkreise Augsburg und Dillingen betroffen. Auch sie hatten Unregelmäßigkeiten bei der Kühlung entdeckt. Zweifel seien den Verantwortlichen beim Verladen des Impfstoffs gekommen, wie es hieß.

Eventuell sei der Impfstoff aufgetaut und dann wieder eingefroren worden, befürchtete der Dillinger Landrat Leo Schrell zunächst. Es habe sich dann aber bei der Überprüfung des Kontrollgeräts, also des Datenloggers, herausgestellt, dass dem nicht so gewesen sei und der Impfstoff durchgehend tiefgefroren war und "deshalb unbedenklich verimpft werden konnte", erklärte Schrell.

Erste Impfungen wurden deshalb gestern noch nachgeholt. Unter anderem im Heilig Geist Stift in Dillingen. "Wir waren zunächst natürlich enttäuscht, weil wir sehnsüchtigst auf die Impflieferung gewartet haben", sagt Heimleiter Siegfried Huber.

Im Landkreis Augsburg hatte die Verzögerung beim Impfbeginn noch einen anderen Grund: ein Mitarbeiter habe versehentlich auf den Reset-Knopf an der Box gedrückt, was dazu geführt habe, dass in der Aufzeichnung zunächst einige Zeit fehlte. Auch das konnte geklärt werden.

💡 Unterbrechung der Kühlung - ein Gesundheitsrisiko?

Nach Angaben des Herstellers Biontech muss der Impfstoff für einen längeren Zeitraum bei minus 70 Grad gelagert werden. In den Impfzentren kann das Vakzin in den Lieferboxen oder in Kühlschränken bis zu fünf Tage bei zwei bis acht Grad aufgehoben werden. Die eigentliche Impfung könne bei Zimmertemperatur erfolgen, heißt es.

Wenn der Impfstoff zu warm wird, beginnen sogenannte Degradationsprozesse, sagt Leif Erik Sander, Immunologe an der Charité in Berlin auf Anfrage von BR24. Das heißt, die im Impfstoff enthaltene mRNA werde nach und nach in kleine Stücke abgebaut. Je nachdem, wie lange der Impfstoff nicht entsprechend gekühlt werde, verringere sich die Wirksamkeit. "Von einer Gefährdung ist aber nicht auszugehen", so Sander.

Aufklärungsbögen könnten Impfaktion weiter verzögern

Doch nicht nur wegen unterbrochener Kühlketten besteht Unmut. Auch eine aktualisierte Version des Aufklärungsbogens zur Covid-19 Schutzimpfung könnte in manchen Senioren- und Pflegeheimen für weitere Verzögerungen sorgen. Das bayerische Gesundheitsministerium besteht darauf, dass dieser ausgefüllt werden muss.

Betroffen sind Männer und Frauen, für die ein Betreuer die Einwilligung zur Impfung erteilt hat – meist handelt es sich um Menschen mit Demenz oder bei denen Angehörige der Impfung zustimmen müssen. In den meisten Fällen hatten Betreuer und Angehörige den Aufklärungsbogen mit Stand 9. Dezember zum Impfstoff von BioNTech/Pfizer vorliegen.

Am 22. Dezember hatte das zuständige Robert Koch-Institut den Bogen aufgrund der Erfahrungen unter anderem aus Großbritannien aktualisiert. Nun wird auf weitere Nebenwirkungen hingewiesen, "die in wenigen Einzelfällen aufgetreten sind", fasst das Bayerische Gesundheitsministerium auf BR-Anfrage die wesentliche Änderung zusammen.

Im gesamten Freistaat gehen die Impfungen unterdessen weiter. In München etwa sollen am Dienstag Mitarbeiter der Unikliniken Großhadern sowie Rechts der Isar Impfstoff verabreicht bekommen.