Datenanalyse: Wie läuft es bei den Corona-Impfungen in Bayern?

Über die Daten

Die Zahlen zu den verabreichten Impfdosen, aufgeschlüsselt nach Bundesländern und Herstellern, werden täglich vom Robert Koch-Institut bereitgestellt.

Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) stellt seit Mitte Februar über das Impfdashboard (ein Angebot in Kooperation mit dem Robert Koch-Institut) die Anzahl der erfolgten Lieferungen in die einzelnen Bundesländer zur Verfügung. Die Daten werden laut einer Sprecherin des BMG nach Eingang und Verteilung der Lieferungen an die Länder aktualisiert. Dies geschehe ein bis zweimal in der Woche, je nach Zugang der Lieferung und Verteilung an die Länder.

Die Lieferlisten der Hersteller und die Prognose für 2021 stellt das BMG als PDF-Dateien zur Verfügung. Die Lieferlisten werden laut einer Sprecherin des BMG regelmäßig aktualisiert und mit den aktuellen Lieferungen abgeglichen. Dabei werden die vorherigen Dateien überschrieben und der Datenstand, der in den Dateien selbst angegeben wird, teilweise nachträglich verändert.

Für die vorliegende Analyse wurden die Listen zu verschiedenen Zeitpunkten gesichert, um im Rückblick vergleichen zu können, wie die geplanten Zahlen sich im Vergleich zu den tatsächlichen Lieferungen verhielten. Die angegebenen Tage beziehen sich immer auf das Datum der Sicherung.

Die Listen unterscheiden sich im Format je nach Hersteller. In der aktuellen Biontech-Lieferliste etwa werden Liefertermine durchgängig mit einer Zwei-Tages-Zeitspanne (8. - 9. März) angegeben. In der aktuellen Moderna-Lieferliste werden Kalenderwochen aufgeführt, in der aktuellen AstraZeneca-Liste variieren die Angaben. Für die vorliegende Datenanalyse wurde immer der erste Tag einer Zeitspanne/Kalenderwoche als Stichtag gewählt.