Corona-Impfungen in Niederbayern fortgesetzt

In Niederbayern sind am Wochenende weitere Menschen gegen Corona geimpft worden. In vielen Städten und Landkreisen wurden die Impfzentren in den vergangenen Tagen mit Impfstoff beliefert – so auch im Kreis Regen. Das teilte der Sprecher des Landratsamts, Heiko Langer, mit. Dort bekam zunächst ein Teil des medizinischen Personals in den Aberlandkliniken den Impfstoff verabreicht. Priorität hatten dabei Pflegekräfte und Ärzte, die auf Stationen mit Corona-Patienten und in der Notaufnahme arbeiten.

Impfungen auch in Kliniken in Passau

Auch in Stadt und Landkreis Passau kamen am Wochenende Impfstoffdosen an. Das geht aus Mitteilungen der Pressesprecher hervor. In der Stadt konnten knapp 200 Beschäftigte des Klinikums, des Nierenzentrums, der Kinderklinik Dritter Orden und des Bezirkskrankenhauses geimpft werden. Zu den weiteren Impflingen gehörten Mitarbeiter von Senioren- und Pflegeeinrichtungen sowie Ordensschwestern.

2.250 Menschen im Landkreis Passau geimpft

Im Landkreis Passau wurden am Samstag und Sonntag in Senioren- und Pflegeheimen mehr als 450 Impfungen durchgeführt. Darüber hinaus haben die Mitarbeiter des Impfzentrums in Salzweg im Probebetrieb über 70 Beschäftigten eines Dialysezentrums und Notärzten den Impfstoff gespritzt. Ende Januar soll das dortige Impfzentrum für den Regelbetrieb öffnen. Fast 2.250 Menschen aus dem Landkreis Passau haben aktuell eine Erstimpfung erhalten.