Corona-Impfungen im Raum Main-Spessart starten nach Weihnachten

Der Landkreis Main-Spessart wird gleich bei der ersten Corona-Impfstoff-Lieferung bedacht. Allerdings sei die Menge der Impfdosen noch nicht bekannt, heißt es vom Klinikum Main-Spessart in Karlstadt. Es ist geplant, bereits am Montag nach Weihnachten in den ersten Senioreneinrichtungen mit den Impfungen zu beginnen. Sobald der Impfstoff da ist, könne es losgehen, so das Krankenhaus.

Klinikum Main-Spessart wartet auf Corona-Impfstoff

"Ob wir tatsächlich am Montag impfen, können wir leider erst sagen, wenn wir den Impfstoff in den Händen halten. Wir sind bereit. Es hängt nur noch von der Lieferung und der gelieferten Menge ab", so Pressesprecherin Tina Starck.

Angehörige müssen der Impfung zustimmen

Krankenhaus und Seniorenheime haben zusammen abgestimmt, wie groß der Bedarf an Impfstoff ist. Die Einrichtungen erhalten derzeit Unterlagen, um sich die entsprechenden Einwilligen von Angehörigen einzuholen – etwa bei Demenzkranken. Wenn die Impfteams dann in die Heime kommen, müssen die nötigen rechtlichen Voraussetzungen vorliegen.

Mobile Impfteams starten, Impfzentrum ab Mitte Januar

Los geht es zunächst mit zwei mobilen Impfteams. Anfang Januar wird auf drei Impfteams aufgestockt. Das Bayerische Rote Kreuz stellt 60 bis 70 Kräfte zur Verfügung. Die Kassenärztliche Vereinigung regelt den Dienstplan für den Einsatz von Ärzten. Läuft alles nach Plan, dann soll Mitte Januar auch das Impfzentrum des Landkreises Main-Spessart in der Spessarttorhalle in Lohr seine Arbeit aufnehmen.

Dort ist alles bereit. Ein Testdurchlauf fand bereits statt. Das Koordinierungsteam hat vor Ort die Prozesse durchgespielt und weiter optimiert. Am 2. Januar sind die letzten großen Testdurchläufe geplant. Das Impfzentrum für die Region Main-Spessart ist unter folgender Hotline erreichbar: 09353/79 31 555.