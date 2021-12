Corona-Impfungen für Kinder: Hier sind sie in Oberbayern möglich

Die Corona-Impfung für Kinder von 5 bis 11 Jahren kommt in Gang: Vergangene Woche hat die Ständige Impfkommission die Impfung empfohlen für Kinder mit bestimmten Vorerkrankungen und für Kinder, in deren Umfeld sich Personen mit dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs befinden. Am Montag werden die ersten Chargen des Corona-Kinderimpfstoffs von Biontech/Pfizer in Deutschland erwartet. Und am Mittwoch soll es mit dem Impfen losgehen.

Kinder-Impfung im Landkreis Berchtesgadener Land

Im Berchtesgadener Land können die ersten Impftermine am 18./19. Dezember durchgeführt werden. Das Landratsamt hat 2.000 Impfstoffdosen vorbestellt. Kinder unter 12 Jahren können außerdem vom 28. bis 30. Dezember sowie freitags bis sonntags im Januar geimpft werden.

Eine vorherige Anmeldung mit Termin ist für die Impfung zwingend erforderlich, die Registrierung über die Internetseite des Bayerischen Impfzentrums (BayIMCO) im Vorfeld empfehlenswert. Impf-Termine für Kinder unter 12 Jahren können montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 17 Uhr im Callcenter des Impfzentrums Ainring telefonisch unter 08654-58839–64 vereinbart werden. Der Ort der Impfung wird den Eltern bei der Anmeldung ihrer Kinder mitgeteilt.

Die Verantwortlichen des Impfzentrums verweisen auch auf die Möglichkeit, die Kinder durch den jeweiligen Kinderarzt impfen zu lassen. Diese seien bevorzugt mit Impfstoff versorgt worden.

Kinder-Impfung im Landkreis Dachau

Im Landkreis Dachau können 5- bis 11-Jährige ab sofort über die Homepage des Landratsamts für Corona-Impfungen angemeldet werden. Das Angebot gilt allerdings nur für Kinder mit Wohnsitz im Landkreis. Die Impfungen selbst starten dann am kommenden Montag. Das Landratsamt weist darauf hin, dass eine Terminbuchung im Impfzentrum "nicht automatisch" zu einer Impfung führe: "Der impfende Arzt stellt vor Ort die individuelle Impffähigkeit fest", heißt es.

Neben den Angeboten im Impfzentrum ist auch eine Impfung in Praxen und bei Kinderärzten möglich. Insgesamt stehen im Landkreis vorerst rund 6.000 Impfdosen für die Kinderschutzimpfungen zur Verfügung. Rechnerisch könnte demnach ein Drittel der betreffenden Altersgruppe im Landkreis bis Jahresende eine Spritze bekommen.

Kinder-Impfung im Landkreis Ebersberg

Im Impfzentrum Ebersberg werden die ersten 7.000 Chargen des für Kinder zugelassenen Biontech-Impfstoffs erwartet. Wenn alles wie geplant läuft, starten die Impfungen dann am Mittwoch. Termine können über die Hotline des Impfzentrums vereinbart werden. Laut Landratsamt wird außerdem an verschiedenen Konzepten für mobile Impfungen der Kinder etwa in Schulen gearbeitet.

Kinder-Impfung im Landkreis Fürstenfeldbruck

Das Impfzentrum Fürstenfeldbruck wird ab 16. Dezember zusätzliche Öffnungszeiten speziell für Kinder von fünf bis elf Jahren anbieten: Diese können immer donnerstags zwischen 15.30 und 19.30 Uhr Spritzen bekommen. In den Weihnachtsferien sollen außerdem mobile Aktionen im Landkreis stattfinden.

Die Kinder sollten zunächst online unter www.impfzentren.bayern registriert werden und dann über die telefonische Hotline 08141 / 519-7100 für einen bestimmten Termin angemeldet werden.

Kinder-Impfung im Landkreis Pfaffenhofen

Ab Ende der Woche können Kinder auch im Impfzentrum Pfaffenhofen gegen Corona geimpft werden. Termine hierfür können ab dem heutigen Montag telefonisch unter 08441/4546-0 oder -108 gebucht werden. Kinderimpftermine seien für Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag geplant, so der Koordinator der Impfzentren.

Für den nördlichen Landkreis gibt es am Samstag, 18. Dezember, eine Sonderimpfaktion speziell für Kinder im Impfzentrum Geisenfeld. Auch hierfür ist eine telefonische Anmeldung unter den oben genannten Telefonnummern unbedingt erforderlich.