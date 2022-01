Corona-Impfung: Wer gilt wann als geboostert?

In Restaurants, Cafés und Kneipen soll künftig bundesweit und unabhängig von den Corona-Zahlen eine 2G-plus-Regel gelten. Nach einem Bund-Länder-Beschluss müssen Geimpfte und Genesene einen tagesaktuellen negativen Corona-Test oder eine Auffrischungsimpfung (Booster) vorweisen, um Zutritt zu bekommen.

Das Problem mit Johnson & Johnson

Aber ab wann gilt man eigentlich als geboostert? Diese Frage stellt sich insbesondere bei Personen, die eine Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson erhalten haben. Die Bundesländer sind sich uneinig, wie eine Corona-Impfung mit Johnson & Johnson einzustufen ist. Wer zum Beispiel in Niedersachsen, Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz zusätzlich zur Erstimpfung mit Johnson & Johnson eine zweite Spritze mit einem mRNA-Impfstoff, also Biontech oder Moderna, erhalten hat, gilt als geboostert. Bayern beurteilt das anders: Hier sind zwei Auffrischungsimpfungen mit anderen Vakzinen nötig, um bei 2G plus-Veranstaltungen keinen zusätzlichen Testnachweis vorlegen zu müssen.

Bayern ist Berlins Meinung

Damit folgt Bayern der Linie des Bundesgesundheitsministeriums. Hier wird die Zweitimpfung für Johnson & Johnson-Geimpfte als "Optimierung der Grundimmunisierung" bezeichnet. Erst die dritte Spritze führt dann zur "vollständigen Grundimmunisierung". Anders als bei den vorherigen Impfungen gibt es bei dieser Spritze keine Karenzzeit von 14 Tagen mehr, bis der Schutz als vollwertig angesehen wird, sondern es gilt: heute boostern, morgen turnen.

Plötzlich entsteht eine Impflücke

Doch die Aktualisierung der Regeln benachteiligt Menschen, die mit dem Vakzin von Johnson & Johnson erstgeimpft wurden. Da die Ständige Impfkommission (Stiko) die Empfehlung für diese Gruppe erst Anfang Oktober ausgesprochen hat, können Betroffene sich die Boosterimpfung wegen des festgelegten Abstandes zwischen den einzelnen Impfungen frühestens Ende Januar holen. Wer also ins Theater oder ins Schwimmbad möchte, braucht bis dahin einen Schnelltest. Weil die einzelnen Maßnahmen jeweils von den Bundesländern festgelegt werden, gibt es keine deutschlandweit einheitliche Regelung.

Unklarheit bei Genesenen

Zweimal geimpft, dann an Corona erkrankt: Eine Betroffene aus Bayern ging davon aus, dass dies wie eine Booster-Impfung gewertet wird. Dennoch muss sie beim Besuch eine Kletterhalle immer noch einen Test vorlegen. Dies widerspricht der in vielen Bundesländern gängigen Regelung, wonach bei vollständig Geimpften ein Genesenen-Nachweis sechs Monate lang wie eine Auffrischungsimpfung gilt und auch entsprechend in eine der Corona-Apps eingetragen werden kann. Eine Nachfrage von BR24 dazu konnte das bayerische Gesundheitsministerium "wegen der heute stattfindenden Ministerpräsidentenkonferenz und der Vielzahl der Presseanfragen" bisher nicht beantworten.