Corona-Impfung: Was tun gegen die Angst?

Intensive Beratung vom Impfzentrum

Die 51-Jährige hat also zunächst gezögert. Sie wollte sichergehen, dass die Impfung ihr nicht schadet und suchte nach mehr Information. Sie wandte sich an ein Impfzentrum. "Da gab es einen Mitarbeiter, der hat sich sehr intensiv um mich gekümmert, hat mich sogar am Wochenende angerufen", sagt sie. Geduldig habe er ihre Fragen beantwortet, ihr viel über die Corona-Schutzimpfung erklärt – und so hätte sie ihre Angst besiegt.

Mehr Aufklärung wäre gerade jetzt wichtig

Im März ließ sie sich die erste Spritze geben. Alles verlief ohne Komplikationen. Inzwischen ist sie sogar dreifach geimpft und im Reinen mit ihrer Entscheidung. Sie will Ungeimpften Mut machen, Fragen zu stellen und sich zu informieren. Claudia Zwiener spricht sich inzwischen sogar für eine Impfpflicht aus.

"Ich war ganz lang gegen die Impfpflicht, durch meine eigenen Erfahrungen. Was ich mir dann allerdings bei einer Impfpflicht wünsche, ist, dass auf Angstpatienten ganz besonderes Rücksicht genommen wird und dass diese Menschen einfühlsam begleitet werden." Claudia Zwiener

Aufklärung über die Corona-Schutzimpfung – ganz in Ruhe und ausführlich. Das habe ihr geholfen, sich schließlich doch noch für die Spritze zu entscheiden.