Corona-Impfung: Warum es in Schwaben zu Pannen kam

Inzwischen steht fest, warum es gestern zu Verzögerungen beim Impfstart in den Landkreisen Augsburg und Dillingen kam. Wie der Dillinger Landrat Leo Schrell dem BR erklärte, hatte man die Daten auf den Kühlgeräten unterschiedlich interpretiert.

Missverständnisse beim Umlagern

Beim für den Landkreis Dillingen zuständigen Impfteam gab es Bedenken, die Impfdosen seien möglicherweise vorher aufgetaut und nochmals eingefroren worden. Das wurde jedoch überprüft, alles hätte seine Richtigkeit gehabt, so Schrell.

Zu dem Missverständnis sei es gekommen, als die tiefgekühlten Impfdosen in die wenige Plusgrade warme Boxen gestellt wurden, um dort wie geplant aufzutauen. Dabei sinkt die Temperatur erst einmal – ein natürlicher Vorgang. Dieses Sinken der Temperatur sei anfänglich falsch interpretiert worden.

Mitarbeiter drückte Reset-Knopf

Im Landkreis Augsburg hatte die Verzögerung beim Impfbeginn noch einen anderen Grund: ein Mitarbeiter habe versehentlich auf den Reset-Knopf an der Box gedrückt, was dazu geführt habe, dass in der Aufzeichnung zunächst einige Zeit fehlte. Auch das konnte geklärt werden.

Zudem sei zwischen dem Zentrallager in München und dem Verteilzentrum in Dasing der Impfstoff in eine andere Kühlbox umgelagert worden. Weil die Temperatur darin ein paar Grad mehr betragen hatte, als in der ersten Box, hatte das Kühlprotokoll auch hier eine Schwankung verzeichnet.

Impfungen wurden verabreicht

Ein Problem ist der Temperaturunterschied laut Landratsamt nicht, weil der Impfstoff sowieso aufgetaut werden muss. Folgen hatte die Schwankung daher keine: Laut Hersteller kann der Impfstoff ganz normal verabreicht werden.

Inzwischen laufen die Impfungen in beiden Landkreisen wie geplant. Noch gestern Abend hatte man im Höchstädter AWO-Heim begonnen. Das komplette Impfteam und Personal seien dafür extra noch einmal zurückgekommen, nachdem sie am Vormittag nicht impfen durften.