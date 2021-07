"Wenig hilfreich": Stiko rügt Söder-Vorstoß zu Kinderimpfungen

Nach dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach haben auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und die SPD-Vorsitzende Saskia Esken die Ständige Impfkommission (Stiko) aufgerufen, ihre Haltung zu Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren zu überdenken. Rüdiger von Kries, Stiko-Mitglied und Professor für Kinderepidemiologie in München, sagte dem BR, diese Äußerungen seien "wenig hilfreich". Er betonte: "Dies ist eher Wahlkampf und Ablenkung von der eigenen Konzeptionslosigkeit."

Die Politik müsse sich vielmehr zu folgenden Fragen kundig machen und Position beziehen: "Muss eine SARS-CoV-2-Infektion bei Kindern in jedem Fall verhindert werden? Wegen der Covid-19-Krankheitslast bei Kindern? Für die Kontrolle der Pandemie? Mit welchem Preis an 'Kollateral-Schäden'?" Dies könnte dem Experten zufolge auf einem Kinder-Covid-19-Gipfel unter Federführung der Wissenschaftlichen Pädiatrischen Fachgesellschaft (DGKJ) geklärt werden. Auch von Stiko-Chef Thomas Mertens und der Berliner Kinder- und Jugendmediziner Martin Terhardt machten deutlich, dass das Gremium weiterhin unabhängig entscheiden werde.

Esken und Söder appellieren an Stiko

Die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken hatte der "Rheinischen Post" gesagt, sie hoffe, "dass die Stiko ihre eingeschränkte Impf-Empfehlung für Jugendliche bald überdenkt". Ähnlich hatte sich am Wochenende Bayerns Ministerpräsident Söder geäußert: "Die Stiko sollte dringend überlegen, wann sie das Impfen von Jugendlichen empfiehlt", schrieb er in den sozialen Netzwerken. Damit ließe sich seiner Meinung nach der Schutz für alle erhöhen. "Das wirksamste Mittel gegen die Delta-Variante ist die Schülerimpfung." Sobald eine neue Stiko-Empfehlung vorliege, müsse bundesweit "schnell und gezielt in den Schulen" geimpft werden, verlangte Söder.

Schon vor einer Woche hatte Karl Lauterbach die Stiko zu einem Umdenken aufgefordert. "In Großbritannien sind bereits viele Kinder mit Covid in der Klinik." Die Delta-Variante sei seiner Ansicht nach für Kinder nicht harmlos.

Die Stiko hat bisher keine generelle Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren ausgesprochen. Sie empfiehlt Impfungen nur für 12- bis 17-Jährige mit bestimmten Vorerkrankungen wie Adipositas, Diabetes und chronischen Lungenerkrankungen. Das Gremium begründete seine Entscheidung unter anderem damit, dass das Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung für diese Altersgruppe gering sei.

Stiko-Mitglied: Weitere Daten nötig

Von Kries betonte, die Stiko werde ihre Empfehlung überarbeiten, "sobald Daten vorliegen, die eine mögliche höhere Krankheitslast durch die Delta-Variante bei Kindern ausschließen können oder abschätzbar machen". Nötig seien auch Daten, die die Risiken der Impfung valide abschätzbar machten. "Dies erfordert Zeit und Sorgfalt für die Sammlung der Daten, Analyse, Bewertung und Konsensbildung", betonte der Epidemiologe, der bereits seit 1998 der Stiko angehört. Diese Fragen seien in der Diskussion.

Er gab zugleich zu bedenken: "Die Stiko-Mitglieder arbeiten ehrenamtlich." Die personellen Ressourcen der Geschäftsstelle seien begrenzt. "Die Mitarbeiter arbeiten an der Obergrenze der Belastbarkeit."

Stiko-Chef: Halten uns an wissenschaftliche Standards

Das Berliner Stiko-Mitglied Martin Terhardt sagte der dpa, das Gremium nehme die Forderungen der Politik wahr. Aber: "Wir fühlen uns weiterhin unserem Auftrag als unabhängige ehrenamtliche Kommission zur evidenzbasierten Erarbeitung von Impfempfehlungen verpflichtet." Die Stiko beobachte die Datenlage täglich und werde "gerade zu diesem Thema sicher schnell reagieren", sollte es deutliche Änderungen geben, betonte Terhardt. Die bisher verfügbaren Daten lieferten jedoch noch keine ausreichenden Beweise für die Sicherheit des Impfstoffs in der Altersgruppe. Im RBB-Inforadio hatte Terhardt am Freitag gesagt: "Mich entsetzt das immer wieder, wie die Politik vorprescht und wissenschaftliche Daten eher ignoriert."

Auch Stiko-Chef Thomas Mertens stellte in der "Bild"-Zeitung klar, dass das Gremium unabhängig von politischen Debatten arbeite und seine Positionen zwar regelmäßig überprüfe - "aber nur anhand neuer wissenschaftlicher Daten". An der Stiko-Empfehlung werde sich durch die neuerlichen Debatten über die Impfung von Kindern und Jugendlichen daher nichts ändern. "Die Stiko hat sich bisher streng an evidenzbasierte und wissenschaftliche Standards gehalten - und das werden wir auch weiterhin so machen."

Holetschek verteidigt Söders Vorstoß

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) verteidigte im BR-Interview Söders Aussage: "Der Ministerpräsident hat zu Recht gesagt, dass man sehr engmaschig diese Vorgaben anschauen muss. Und das finde ich auch richtig." Die Stiko sage ja selbst, dass sie die Datenlage immer wieder prüfen wolle. "Und wir wissen ja, die Schule soll offen bleiben. Wir alle wissen, dass Kinder und Jugendliche im Moment dieses Impfangebot teilweise noch nicht haben."

Auch die SPD-Gesundheitsexpertin im Landtag, Ruth Waldmann, wünscht sich, "dass die Stiko ihre Impfempfehlung überdenkt". Dem BR sagte sie: "Es geht ja nicht darum, wissenschaftliche Bedenken infrage zu stellen - bei der Prüfung darf die Politik natürlich nicht reinreden. Aber wenn es nur um Verteilungsfragen geht, dann muss das schon diskutiert werden."

Kritik von Freien Wählern und AfD

Ganz anders sehen das die Freien Wähler (FW). "Da fällt einem nichts mehr ein", sagte deren gesundheitspolitische Sprecherin Susann Enders. Es könne nicht sein, dass Druck auf ein solches Gremium ausgeübt werde. "Solche Entscheidungen müssen wissenschaftlich getroffen werden. Das darf nicht politisch entschieden werden." Immerhin gehe es um einen Eingriff in den Körper von Kindern, betonte Enders.

AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner twitterte: "Söder macht Druck auf die Stiko und übergeht damit nicht nur ihre Empfehlungen, sondern auch die der WHO." Ihr Fraktionskollege Andreas Winhart beklagte, es sei "bodenlos", was da passiere. Das Expertengremium sei dafür geschaffen worden, damit solche Entscheidungen nicht zum Spielball der Politik werden. Es sei "grauenhaft", ein Fachgremium zu "bedrängen", bis es die entsprechenden Entscheidungen fälle.

Auch die Grünen halten wenig von Söders Stiko-Aussage. Diese Kritik sei nicht angebracht, sagte Grünen-Gesundheitsexpertin Christina Haubrich. Hier Druck aufzubauen sei auch deswegen nicht angemessen, weil es sich die Stiko nicht leicht mache und letztendlich nach wissenschaftlichen Kriterien entscheiden müsse.

"Stiko braucht keine Ratschläge von der Politik"

Der FDP-Abgeordnete Dominik Spitzer, der selbst auch Arzt ist, mahnte, die Politik solle sich aus wissenschaftlichen Entscheidung raushalten. "Söder übt Druck auf die Stiko aus", wo er sich gar nicht einzumischen habe. Dies sei eine "Kompetenzüberschreitung". Spitzer selbst impft nach eigenen Angaben Jugendliche erst ab 16 Jahren. "Wenn wir keine valide Daten haben, wenn die Kinder dann Impfreaktionen zeigen oder sogar Schäden entstehen, dann steht das in keinem Verhältnis zueinander."

Der FDP-Abgeordnete Matthias Fischbach warnte, die Stiko unter Druck zu setzen, untergrabe das Vertrauen in eine Institution, "die unabhängig Risiken abwägen und keine Regierungsagenda verfolgen sollte". Die Stiko brauche keine Ratschläge von der Politik. Laut "Münchner Merkur" forderte Fischbach den Ministerpräsidenten nun in einem Schreiben auf, sich im Landtag bei der Regierungsbefragung persönlich den Fragen von Parlamentariern zu stellen - unter anderem zu seiner Stiko-Äußerung.