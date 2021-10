Piks in der Uni - Ab heute viele Impfaktionen für Studenten

Am Dienstag können sich Studenten der TH Nürnberg und der Universitäten in Bamberg und Regensburg auf ihrem jeweiligen Campus-Gelände gegen Covid-19 impfen lassen. Egal ob Erst- oder Zweitimpfung. Da besonders in Bamberg die Impfbereitschaft laut einer Uni-internen Umfrage sehr groß ist, gibt es hier bis Ende der nächsten Woche noch drei weitere Impf-Tage für Studenten und Mitarbeiter. In Regensburg ist das Angebot noch größer: zwischen Dienstag, 12., und dem 15. Oktober sowie zwischen 19. und 22. Oktober hält der städtische Impfbus vor dem Vielberth-Gebäude der Uni Regensburg.

Viele Impfmöglichkeiten für Studenten in Bayern

An der Ludwig-Maximilians-Universität in München können sich Studenten am morgigen Mittwoch und am 20. Oktober eine Spritze geben lassen. Vor dem Hauptgebäude der Uni wartet ein Impf-Mobil. Am Freitag macht die Uni Würzburg vor der Mensa des Nord-Campus ihren Studenten und Mitarbeitern ein Impfangebot.

Wer an der Katholischen Uni Eichstätt-Ingolstadt eingeschrieben ist, hat am 20. Oktober und am 26. Oktober am Eichstätter Campus Gelegenheit zur Immunisierung.

Voranmeldung nicht nötig, aber Ausweise

Allen impf-interessierten Studierenden empfiehlt sich, einen Studentenausweis sowie Impfpass mitzunehmen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Wer Genaueres über die Aktionen wissen möchte, kann auf den Homepages der Hochschulen und Universitäten nachsehen.

Im ersten Präsenz-Semester seit Beginn der Pandemie müssen die Bildungseinrichtungen strenge hygienische Auflagen erfüllen. Es gelten 3G sowie eine Maskenpflicht. Vor den Haupteingängen wird in ganz Bayern stichprobenartig der Gesundheitsstatus überprüft. Wer dagegen verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit.

Aktionen auch für Nicht-Studenten

Auch für Nicht-Studenten gibt es derzeit in ganz Bayern viele Impf-Angebote. Das Bayerische Gesundheitsministerium listet auf seiner Internetseite sämtliche Impfaktionen aus allen bayerischen Regierungsbezirken auf: Dazu werden viele Impfmobile in die Gemeinden kommen. Zudem werden viele Einrichtungen zu vorübergehenden Impf-Stellen umfunktioniert.