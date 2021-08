"Wichtige Entscheidungshilfe" - Reaktionen auf Stiko-Empfehlung

"Endlich!", twittert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder als bekannt wurde, dass die Ständige Impfkommission (Stiko) jetzt die Impfung auch für 12 - 17-Jährige empfiehlt. "Das ist für den Schulstart wichtig", so der Ministerpräsident. Man hätte das allerdings schon früher haben können, wiederholt er seine seit Wochen geäußerte Kritik daran, dass die Stiko zuvor keine generelle Impfempfehlung für Jugendliche ausgesprochen hatte. Man habe viel Zeit verloren, umso schneller sollte jetzt das Impfangebot erfolgen, schreibt Markus Söder weiter.

Holetschek: Stiko-Empfehlung ist "wichtige Entscheidungshilfe"

Bayern habe genug Impfstoff, ergänzt der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek in einer Pressemitteilung. Jeder, der möchte, könne rasch geimpft werden. Viele Impfzentren böten darüber hinaus bereits spezielle Impftermine für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren an oder Impftermine als "Familiennachmittage". Auch der Gesundheitsminister begrüßt die Empfehlung der Stiko, sieht sie als wichtige Entscheidungshilfe für Eltern. Die sollten sich und ihre Kinder jetzt auch impfen lassen, teilt Holetschek mit, denn umso mehr Kinder und Jugendliche geimpft sind, umso sicherer könnte das kommende Schuljahr starten.

SPD und Grüne fordern Tempo beim Impfen

Alles müsse jetzt sehr schnell gehen, fordert die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Ruth Waldmann. Die SPD gehe fest davon aus, dass die Staatsregierung alles gut vorbereitet habe, um jetzt großflächig junge Menschen zu impfen. Nur so bekomme man die Pandemie in den Griff. Die Politik müsse alles daransetzen, um erneute Schulschließungen zu vermeiden.

Grüne: Niedrigschwellige Impfangebote für Familien

Auf Tempo setzt auch die gesundheitspolitische Sprecherin der Landtags-Grünen, Christina Haubrich. Es gelte, Kinder und Eltern jetzt zu informieren und aufzuklären – beispielsweise innerhalb von Ferienbetreuungen. Haubrich fordert zudem mehr niedrigschwellige Impfangebote für Familien. Kreativität sei gefragt. "Denn je mehr Schülerinnen und Schüler sich so schnell wie möglich impfen lassen, desto größer ist die Chance, dass ab Herbst in diesen Altersstufen regelmäßiger Präsenzunterricht stattfinden kann", so Haubrich.

AfD: willkürlichen Druck auf unabhängige Experten beenden

Von einer schlimmen Nachricht für alle Kinder und Jugendlichen spricht dagegen die AfD im bayerischen Landtag. Fraktionsvorsitzende Katrin Ebner-Steiner erklärt, die Stiko habe sich dem "Druck der Altparteien" gebeugt. Besonders Ministerpräsident Markus Söder habe sich auf Kosten der Gesundheit der Kinder durchgesetzt. Die Staatsregierung solle ihren gefährlichen, willkürlichen Druck auf unabhängige Experten beenden, so die AfD-Politikerin.

Lehrerverband begrüßt Impfempfehlung

Eine positive Reaktion kommt hingegen von Deutschen Lehrerverband. Dessen Präsident, Heinz-Peter Meidinger aus dem niederbayerischen Eggenfelden, begrüßt die Empfehlung. Der Schulunterricht sei sicherer, je mehr Kinder geimpft seien. Aber Meidinger betont auch, dass es keine Gesellschaftsteilung von Geimpften und Nichtgeimpften in der Schule geben dürfe.

Seit dem 7. Juni können sich Kinder ab 12 Jahren impfen lassen, die Stiko hatte die Impfung aber anfangs nicht für alle empfohlen, sondern nur für Kinder mit bestimmten Vorerkrankungen. Laut bayerischem Gesundheitsministerium haben aktuell mit Stand vom 16. August 2021 bereits 24 Prozent der 12–17-Jährigen mindestens eine Impfung erhalten. 15,8 Prozent sind vollständig geimpft.