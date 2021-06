BR24Live: Prio 3 und ungeimpft - was sagt Holetschek?

Wartelisten riesig, Impfstoff knapp

Vor zwei Wochen erreichte uns folgender User-Kommentar:

"Mit 44 Jahren und angeschlagenen Bronchien (Impfgruppe 3) habe ich bis heute immer noch keinen Impftermin erhalten, obwohl ich mich vor über einem Monat sowohl im Impfzentrum als auch beim Hausarzt angemeldet habe. Sämtliche Nachbarn, Kollegen, sogar deutlich jüngere Geschwister sind bereits geimpft oder haben zumindest einen Impftermin in Aussicht. Teilweise mit hanebüchenen Begründungen." User 'hoamat_wo', 26.5.21

Ob der User mittlerweile geimpft wurde, ist nicht bekannt. Im EU-weiten Vergleich steht Deutschland mit einem Impffortschritt von fast 50 Prozent gut da. Dennoch brauchen Impfwillige hierzulande derzeit noch etwas Geduld.

"Insgesamt sind wir sehr gestresst durch diesen ganzen Impfvorgang. Wir haben Riesen-Wartelisten", erklärte die Münchner Hausärztin Dr. Jutta Eckstein vor zwei Wochen im BR24Live. Bei den Fachärzten sieht es genauso schlecht aus, Wartelisten wurden teilweise bereits geschlossen. Und den Betriebsärzten fehlt ebenfalls der Impfstoff.

Kaum Erstimpfungen in Bayern

Auch nach einer Anmeldung im Impfzentrum besteht wenig Hoffnung, direkt einen Impftermin zu bekommen. In den bayerischen Zentren, die nach wie vor an der Priorisierung festhalten, sind kaum Erstimpfungen möglich. So auch im niederbayerischen Regen: Ende Mai herrschte im Kühlschrank des örtlichen Impfzentrums "gähnende Leere", wie der ärztliche Leiter, Dr. Stefan Brücklmayer, im BR24Live schilderte. Es fanden ausschließlich Zweitimpfungen statt.

Die Impf-Hochphase im niederbayerischen Regen sei schon lange vorbei. An Ostern gab es eine Sonderzuweisung für Grenz-Landkreise. "Da ging was vorwärts", sagte Brücklmayer. Doch dann hätte es drei Wochen keine Dosen für Erstimpfungen gegeben und "das tut natürlich weh". Die Liefermengen seien von Anfang an zu knapp gewesen.