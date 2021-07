Nürnberger Praxis muss täglich ungenutzte Impfdosen entsorgen

Seit zwei Wochen geht das nun schon so: In der Arztpraxis "Renard & Kollegen" im Nürnberger Süden werden täglich bis zu 20 Dosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs weggeworfen.

"Wir hatten bisher die Chance, zwischen 2.000 und 3.000 Impfdosen in der Woche zu verimpfen. Jetzt würde ich sagen sind wir noch bei 200 bis 400 Erstimpfdosen", erklärt Dr. Christian Renard. Bei den Zweit-Dosen sei der Verbrauch nach wie vor hoch. Aber bei den Erstimpfdosen "sind wir so auf 10 bis 20 Prozent runtergerutscht", so der Facharzt für Allgemeinmedizin.

Impfzenteren versuchen mit Aktionen gegenzusteuern

Die Menschen sind impfmüde – so das ernüchternde Fazit. Der Impfstoff liegt wie Blei in den Kühlschränken der Arztpraxen, aber auch der Impfzentren. Die versuchen gegenzusteuern – mit niederschwelligen Sonder-Impfaktionen – wie am Nürnberger Hauptmarkt. Die Angebote werden zum Teil auch gut angenommen – aber es reicht nicht.

Im Nürnberger Impfzentrum sind Stand jetzt fast 2.200 Dosen Moderna und 234 Dosen Biontech verfallen. "Wir machen’s in Nürnberg so, dass wir die mit einem Aufkleber versehen, die in 'Quarantäne' setzen und dann in den Kühlschrank geben in der Hoffnung, dass die Hersteller später die Haltbarkeit verlängern, und wir ihn später nochmal einsetzen können", sagte Ulrike Goeken-Haidl von der Koordinierungsstelle Nürnberger Impfzentrum.

Stiko-Empfehlung macht Astrazeneca zum Ladenhüter

Mit dem "Ladenhüter" Astrazeneca wird das wohl eher nicht passieren. Rund 15.300 Dosen des Impfstoffs sind in Bayern akut vom Verfall bedroht. Die Situation hat sich noch zugespitzt, seit die Ständige Impfkommission Anfang Juli die Kreuzimpfung mit Biontech empfohlen hat.

Das Bundesgesundheitsministeriumerklärt dazu: "Die letzte Aktualisierung der Impfempfehlung durch die Stiko zum heterologen Impfschema hat dazu beigetragen, dass die Länder fest eingeplante Impftermine mit Astrazeneca auf mRNA-Impfstoffe umplanen mussten und Restbestände an Astrazeneca nun voraussichtlich nicht mehr verimpfen können."

Es werde an Lösungen gearbeitet, um die Mengen an abgelaufenen Vakzinen so gering wie möglich zu halten, heißt es weiter. Die Impfstoffe stammen größtenteils noch aus Zeiten, in denen Impfstoffmangel herrschte. Der ist nun offenkundig vorbei.

Impfzentren und Arztpraxen auf der Suche nach Lösungen

In Nürnberg sucht man nach pragmatischen Lösungen aber viele Möglichkeiten haben auch die Impfzentren nicht. "Wir schauen, dass wir das innerhalb der Impfzentren in Mittelfranken oder darüber hinaus verschieben", erklärt Ulrike Goeken-Haidl. Wenn andere Sonder-Aktionen haben, könne man aushelfen. "Wir sind da im ständigen Austausch miteinander."

Auch in der Arztpraxis von Christian Renard übt man sich im Pragmatismus: "Heute wäre Bestelltag gewesen, da haben wir einfach gar nichts bestellt, gar keine Impfung und hoffen, dass wir in den kommenden zwei Wochen einfach den Bestand weitestgehend reduzieren."

Für eine größere Nachfrage könnte in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit einer Drittimpfung bei Risikogruppen sorgen. Das Robert Koch-Institut hält diesen "Booster" für sinnvoll. Der Weltgesundheitsorganisation WHO und der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA hingegen fehlt dafür derzeit noch die Datengrundlage.