Umfrage: Mehrheit der Bayern will Strafe für Impfterminschwänzer

In der Debatte über den Umgang mit Bundesbürgern, die ohne Absage einen Impftermin verstreichen lassen, plädiert die Mehrheit der Bayern für die Einführung von Geldbußen: 43 Prozent sind dabei der Meinung, dass Impfterminschwänzer auf jeden Fall bestraft werden sollen, weitere 20,4 sagen "eher ja", wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für BR24 ergab.

Damit befürworten insgesamt 63,4 Prozent der Befragten in Bayern Geldbußen - etwas weniger als im Bundesdurchschnitt (65,0 Prozent). Am größten ist der Anteil im Saarland (68,9 Prozent), in Nordrhein-Westfalen (68,4) sowie in Rheinland-Pfalz (68,0), am kleinsten in Mecklenburg-Vorpommern (55,8) und Sachsen (56,7 Prozent).

Strafzahlungen politisch umstritten

Drei von zehn der Menschen in Bayern (30,5 Prozent) lehnen Strafen für Impfterminschwänzer grundsätzlich oder eher ab. 6,1 Prozent haben zu dieser Frage keine klare Meinung.

In der Politik gehen die Ansichten auseinander. Während unter anderem SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach und Unionsfraktionsvize Thorsten Frei (CDU) sich für Strafzahlungen ausgesprochen hatten, lehnt die Bundesregierung dies laut Regierungssprecher Steffen Seibert ab.