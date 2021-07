Lichtenfels und Uni Erlangen starten Studie zu Corona-Impfungen

Im Impfzentrum des Landkreises Lichtenfels läuft aktuell in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg eine Studie zu Nebenwirkungen und dem Ablauf von Covid-Impfungen. Das hat das Landratsamt mitgeteilt.

Nebenwirkungen von Corona-Impfung sollen untersucht werden

Für die Studie werden mindestens 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer benötigt, die Umfrage soll nicht länger als vier Minuten dauern. Man impfe im Impfzentrum in Lichtenfels täglich eine große Zahl an Menschen unter kontrollierten Bedingungen. Dadurch biete sich eine ideale Möglichkeit, aufschlussreiche Informationen wissenschaftlich fundiert zu erfassen, heißt es von Nora Beller, der stellvertretenden Ärztlichen Leiterin des Impfzentrums.

Man wolle die Erfahrungen und Erlebnisse der impfbereiten Menschen nutzen, um Abläufe verbessern zu können. Außerdem wolle man herausfinden, ob und in welchem Umfang Nebenwirkungen bei Corona-Impfungen auftreten. Interessant sei auch, welche Faktoren diese Nebenwirkungen beeinflussten, so Beller weiter. Die Ergebnisse der Studie sollen helfen, Impfwillige individueller und gezielter aufklären zu können. Die Teilnahme an der Studie sei selbstverständlich freiwillig.

Ergebnisse sollen an der FAU ausgewertet werden

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, die sich im Impfzentrum impfen lassen, können ihre Kontaktdaten hinterlassen und bekommen im Nachgang der Impfung einen Fragebogen, online oder in Papierform. Die Erkenntnisse der Studie werden dann gemeinsam mit der FAU wissenschaftlich ausgewertet. Unter den Teilnehmenden werden als kleines Dankeschön 300 Gutscheine für einen Besuch in der Therme Bad Staffelstein verlost, die seit Mitte Juni wieder geöffnet hat.