Holetschek rät zu Überprüfung von Corona-Impfstatus

Seit einigen Tagen nehmen die Corona-Fälle in Deutschland wieder stärker zu. Das Robert Koch-Institut (RKI) registrierte am Mittwoch gut 92.000 Neuinfektionen. Die Inzidenz stieg auf 472 - vor einer Woche lag der Wert noch bei 238. Fachleute führen das Wachstum auf die Ausbreitung der Omikron-Variante BA.5 zurück. Die Sublinie gilt als deutlich ansteckender als die bisher dominierende Mutante.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mahnte deswegen zur Achtsamkeit. Er sieht sogar schon den Beginn einer Corona-Sommerwelle. Auch im Freistaat zeigt man sich beunruhigt über die neuen Entwicklungen und wirbt erneut für die Impfung.

Holetschek gibt sich vorsichtig

Im Interview mit BR24 sagte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek, er hoffe, dass es angesichts des Anstiegs der Omikron-Variante BA.5 zu keiner Belastung des Gesundheitssystems komme. "Noch sind schwerere Krankheitsverläufe aber nicht festzustellen", so der CSU-Politiker. Dies müsse aber sehr aufmerksam beobachtet werden.

Das RKI warnt derweil in seinem Wochenbericht vor einem verstärkten Infektionsdruck auf vulnerable Personengruppen. Dass sich der neue Subtyp so rasch ausbreiten kann, führen Forscher vor allem darauf zurück, dass sie den Immunschutz, den der menschliche Körper nach der Infektion etwa mit der BA.1-Variante aufgebaut hat, offenbar recht gut umgehen können. Dementsprechend würden die bisher verfügbaren Impfstoffe offenbar auch nur bedingt vor der neuen Variante schützen.

Impfung wieder zentrales Mittel im Kampf gegen Corona

Gesundheitsminister Holetschek setzt für den weiteren Verlauf der Pandemie dennoch auf das Impfen. Er rät den Bürgern, ihren Impfstatus zu überprüfen. Dies sei auch wichtig mit Blick auf den Herbst. Im Rahmen der Eigenverantwortung selbst Maßnahmen zu ergreifen helfe weiter, so der Gesundheitsminister. Bayern verfüge derzeit nicht über einen entsprechenden Instrumentenkasten, um Maßnahmen anzuordnen.

Ähnlich sieht es der Infektiologe der TU München, Christoph Spinner. Im Gespräch mit BR24 rief er gefährdete Personen dazu auf, sich eine vierte Impfung verabreichen zu lassen – und nicht auf variantenspezifische Omikron-Impfstoffe zu warten. "Wir wissen tatsächlich auch nicht, ob diese Impfstoffe wirklich mit einer deutlich besseren Schutzwirkung einhergehen, das wird derzeit untersucht." Bisherige Impfstoffe würden jedoch gut vor schweren Verläufen schützen.

Spinner: Wachsam bleiben, aber nicht in Panik verfallen

"Die neue BA.5-Variante scheint sich noch einmal besser zu verbreiten als die anderen Omikron-Varianten und der Anteil nimmt auch in Bayern im Moment deutlich zu." Zuletzt habe er bei rund einem Drittel aller nachgewiesenen Coronafälle gelegen. Das bedeute aber nicht, dass die Krankheitsverläufe schwerer seien. "Es lohnt sich jetzt, wachsam zu bleiben, aber nicht in Panik zu verfallen", so der Infektiologe.

Bayerns Gesundheitsminister Holetschek will zudem die Weichen für den Herbst stellen. Dabei sieht der Minister den Bund in der Pflicht: Holetschek forderte die Bundesregierung dazu auf, eine sichere Rechtsgrundlage zu schaffen, mit einem "Werkzeugkasten", der eingesetzt werden könne. Als Beispiel nannte Holetschek die Corona-Testverordnung, die am 30. Juni auslaufe. "Wir wissen bis heute nicht, werden die Tests weitergeführt von Bund." Entsprechende Fragen würden in der kommenden Woche auf der Gesundheitsministerkonferenz in Magdeburg diskutiert.

Münchner Oktoberfest derzeit nicht in Gefahr

Größere Einschränkungen wie etwa die Absage von Massenveranstaltungen sind laut Holetschek derzeit aber nicht geplant. Auch gebe es aktuell noch keinen Grund, das Oktoberfest abzusagen. Jetzt sei es erst einmal wichtig, alles zu tun, um gut auf den Herbst vorbereitet zu sein. Holetschek kündigte für den August eine Kampagne an, um sicher in den Herbst hineinzugehen. Gehen soll es dabei um Impfungen und Hygienemaßnahmen. "Und ich glaube schon, dass die Maske in Innenräumen auch in der Zukunft eine Rolle spielen wird."

Infektiologe Spinner unterstrich: "Wir müssen uns jetzt vorbereiten." Vor allem Boosterimpfungen seien wichtig. Das Oktoberfest, das derzeit auf der Theresienwiese aufgebaut wird, stelle zwar ein gewisses Infektionsrisiko dar. Man habe aber die Möglichkeit, sich mit der Impfung wirksam vor schweren Verläufen zu schützen und dabei auch das Infektionsrisiko zu reduzieren. "Deswegen lohnt auch mit Blick auf das Oktoberfest zwei bis vier Wochen vor Besuch vielleicht eine Boosterimpfung."