Holetschek fordert Klarheit über Auffrischungs-Impfungen

"Die Pandemie hat uns gezeigt, dass wir schnell handeln müssen, denn auch das Virus entwickelt sich schnell", sagte der Minister dem Evangelischen Pressedienst (epd) . Er sei der Meinung, "dass auch aus präventiven Gründen eine Auffrischungs-Impfung zumindest für bestimmte Personengruppen sinnvoll ist".

Auffrischungsimpfung: Appell an die Stiko

Er werde sich bei diesem Thema für ein bundeseinheitliches Vorgehen einsetzen, kündigte Holetschek an, der derzeit den Vorsitz in der Gesundheitsministerkonferenz innehat. Er hielte es für "günstig", wenn die Ständige Impfkommission (Stiko) zeitnah eine Empfehlung in Bezug auf Auffrischungsimpfungen aussprechen würde. Es müsse so bald wie möglich belastbare Daten vor allem zu den Abständen geben, wann eine Auffrischungsimpfung nötig ist.

Die Stiko riet Anfang Juli von einer raschen Entscheidung über eine Auffrischungs-Impfung ab. Ihr Vorsitzender Mertens erklärte, dafür sei die Datenlage noch zu dünn, nachdem die Deutsche Stiftung Patientenschutz verlangt hatte, es müsse noch im Juli eine politische Entscheidung zu dem Thema geben.

Aufruf an die Bevölkerung

Da die Impfkampagne in Bayern derzeit nur schleppend vorankommt, hatte Gesundheitsminister Holetschek am Donnerstag an die Menschen im Freistaat appelliert, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. "Noch nie war es so leicht, eine Corona-Impfung zu bekommen", sagte der Politiker bei einer Sonderimpfaktion vor einem Supermarkt im oberbayerischen Dachau: "Wir haben ausreichend Impfstoff und überall in Bayern gibt es leicht zugängliche und unkomplizierte Impfangebote."

Sich gegen Corona impfen zu lassen sei eine "gesamtgesellschaftliche Verantwortung", gerade auch wegen wieder steigender Inzidenzen. Alle Menschen in Bayern, "die noch unentschlossen sind oder zweifeln", bat er, "diese Impfangebote wahrzunehmen".