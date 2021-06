Corona-Impfung: Holetschek beklagt Sorglosigkeit vieler Menschen

Die Bevölkerung im Freistaat soll nach dem Willen des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek in nächster Zeit verstärkt für die Bedeutung und den Nutzen der Corona-Impfung sensibilisiert werden. "Ich glaube, wir müssen jetzt den Menschen wieder sagen, wie wichtig das Impfen ist", sagte der CSU-Politiker in einem BR24Live.

Aktuell nehme auch hierzulande die Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt worden war, überhand. "Und da hilft einfach ein vollständiger Impfschutz", betonte Holetschek.

Da ist "Sorglosigkeit unterwegs"

Daher gelte es nun, darauf hinzuweisen, dass die Corona-Impfung "nicht nur einen selber schützt, sondern auch als ein Akt der Solidarität die anderen schützt", sagte der Minister. Das Gesundheitsministerium habe bereits die große Kampagne "Ich tu's für..." gestartet, in vielen Landkreisen gebe es eigene Aktionen. "Da müssen wir einfach jetzt noch mal richtig anschieben", forderte Holetschek.

"Viele Menschen denken: Die Inzidenz ist niedrig, das Wetter möglicherweise gut", erläuterte der Minister. "Und da ist vielleicht ein bisschen die Sorglosigkeit unterwegs." Doch die Pandemie sei noch nicht vorbei. "Wir werden erst dann gut durchkommen, wenn möglichst viele Menschen sich impfen lassen."

Holetschek wünscht sich Vorbilder

Die Entscheidung von Vize-Ministerpräident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), sich vorerst nicht gegen Corona impfen zu lassen, kommentierte Holetschek zurückhaltend: "Wir haben keine Impfpflicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden."

Der Gesundheitsminister fügte aber hinzu: "Ich begrüße es natürlich ausdrücklich, wenn wir Vorbilder haben, die zum Impfen stehen und die auch den Menschen klarmachen, wie wichtig das Thema Impfen ist." Er freue sich über jeden, der das Impfen als Teil der Lösung und Akt der Solidarität ansehe. "Wir brauchen Vorbilder."

Aiwanger: "Persönliche Entscheidung"

Aiwanger ist der einzige im bayerischen Kabinett, der bei der Corona-Impfung lieber abwartet. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte das ganze Kabinett zur Impfung aufgerufen und seinen Vize am Dienstag öffentlich aufgefordert, sich zu seiner Zurückhaltung zu äußern. Schließlich sei das Impfen die "einzige echte Antwort auf Corona".

Der Wirtschaftsminister betonte daraufhin: "Die Entscheidung, ob sich jemand impfen lässt oder nicht, ist eine persönliche Entscheidung. Die nehme ich auch für mich in Anspruch." Das bedeute nicht, "dass ich mich generell niemals impfen lassen werde", erläuterte Aiwanger. "Ich schaue mir einfach die Entwicklung jetzt in den nächsten Wochen und Monaten an." Zugleich mahnte er, es dürfe kein öffentlicher Druck aufgebaut werden auf Menschen, die vom Impfen noch nicht überzeugt seinen.

#IchBinAiwanger in den Twitter-Trends

In den sozialen Netzwerken sorgte die Debatte für Wirbel: Der Hashtag #IchBinAiwanger war heute zwischenzeitlich auf Platz eins der Twitter-Trends. Zahlreihe Nutzer solidarisierten sich mit dem bayerischen Wirtschaftsminister. Der frühere Leiter des Gesundheitsamts im Kreis Aichach-Friedberg, Friedrich Pürner, der nach seiner Kritik an der Corona-Politik versetzt worden war, twitterte: "Ja, die Entscheidung für oder gegen eine Impfung ist eine höchstpersönliche Privatangelegenheit."

Es gab aber auch viele kritische Kommentare. Der SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt beklagte, der Minister sei kein gutes Vorbild und betonte: "Wenn Aiwanger ungeimpft ist, dann stellt er ein Infektionsrisiko dar."

Das BR24-Interview mit Minister Holetschek: