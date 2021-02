Corona-Impfung: Kita-Verband fordert Priorisierung

Der Evangelische Kita-Verband Bayern e.V. mit Sitz in Nürnberg fordert, dass Angestellte in Kitas bei den Corona-Impfungen priorisiert werden sollen. In einem Appell im Vorfeld des Impfgipfels erklärt der Verband, dass unter anderem die Neubewertung des Infektionsrisikos durch Mutationen zu einer schnellstmöglichen Impfung der Fachkräfte führen müsse.

Corona-Mutationsfälle in Kitas aufgetreten

Die Notbetreuung erreiche an vielen Orten fast den Regelbetrieb, gleichzeitig häuften sich unter Kita-Kindern und Mitarbeitenden Infektionen mit der "britischen" Virusmutation B.1.1.7, so Christiane Münderlein, Vorständin Bildung und Soziales beim Evangelischen Kita-Verband Bayern. Als Beispiele führt sie nachgewiesene Mutationsfälle in Kitas in Freiburg, Köln und im hessischen Geisenheim an. Nun brauche es dringend neue Strategien, um den Interessen von Kindern und Eltern und dem Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden gerecht werden zu können.

Abstand in Kita nicht einhaltbar

Sie begrüße grundsätzlich, dass Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Öffnung der Kitas nach dem 14. Februar für wichtig halte. Allerdings sei bisher noch unklar, wie die Umsetzung aussehen könne. Ein Mindestabstand zu Kindern im Vorschulalter sei nicht umsetzbar, ebenso sei ein Wechselbetrieb wie seit heute bei den Abschlussklassen der bayerischen Schulen "nicht sinnvoll machbar", so Münderlein weiter.

Höchste Impf-Priorität gefordert

Alle Mitarbeitenden in Kitas müssten nun mit höchster Priorität so schnell wie möglich geimpft werden. "Wenn die Kitas zeitnah wieder über die Notbetreuung hinaus öffnen sollten, müssen wir alles tun, um einen möglichst großen Gesundheitsschutz für die Mitarbeitenden und für die Kinder zu erreichen", lautet der Appell von Christiane Münderlein.