Corona-Impfung jetzt auch beim Hausarzt: So läuft's

Verunsicherung wegen Astrazeneca

Auch bei Susanne Rösch-Niklas aus dem mittelfränkischen Schwabach ist die Liste der Impfwilligen lang. Aber wie alle niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Bayern hat auch sie für die erste Woche nur 20 Impfdosen von Astrazeneca bekommen und die sind bereits verimpft. Und das, obwohl die ständige Impfkommission (STIKO) am Mittwochabend diesen Impfstoff neu bewertet hat und ihn nur noch für über 60-Jährige empfiehlt.

Zwar sei die Impfbereitschaft nach wie vor da, aber es gebe eben auch viel Unsicherheit, sagt Hausärztin Susanne Rösch-Niklas. Die Patientinnen und Patienten, aber auch sie als Ärztin würde sich hier mehr Sicherheit wünschen: "Man hört von Nebenwirkungen, von Todesfällen und das kann natürlich die Impfwilligkeit bei dem ein oder anderen Patienten auch nicht unbedingt fördern". Viele würden jetzt erstmal abwarten wollen.

Holetschek: "Guter Tag und wichtiges Signal"

Mit dem Impfstart bei Haus- und Fachärzten in Bayern soll das Impfen gegen das Coronavirus erheblich beschleunigt werden. Man habe alles dafür getan, noch vor Ostern mit den Impfungen bei den Hausärzten durchzustarten, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) heute Früh in einer Münchner Arztpraxis. Der Impfstart sei ein wichtiges Signal, so Holetschek.

Für Holetschek sei deshalb der heutige ein guter Tag. "Der Impfstoff kommt in die Hausarztpraxen und das Vertrauen der Patientinnen und Patienten zu ihren Hausärzten ist ganz wichtig, gerade nachdem, was wir gestern mit Astrazeneca erlebt haben", so Holetschek. Impfen sei das Gebot der Stunde. "Wir müssen alles nutzen, damit wir beim Impfen schnell vorankommen."

Vorteile durch Impfung beim Hausarzt

Das sieht auch der Vorsitzende des Bayerischen Hausärzteverbandes, Markus Beier, so. Er ist überzeugt, dass man aktuell nur noch aus der dritten Welle herauskomme, wenn flächendeckend geimpft werde. "Man hat jetzt erkannt, dass jetzt der Moment da ist und eine kritische Phase der Pandemie ist." Derzeit stehe man Beier zufolge an einem Scheideweg. "Wir kommen mit weiteren Lockdown-Maßnahmen, glaube ich, nicht mehr weiter, das ist meine persönliche Meinung." Die Impfung sei Beier zufolge die einzig effektive Methode, um aus dieser Situation rauszukommen.

Söder zufolge habe die Impfung bei Haus- und Fachärzten Vorteile. "Erstens einmal sind Ärzte erfahren beim Impfen, das sind die Impfprofis im Land. Zweitens, sie impfen schneller, weil sie auch die Patienten kennen und weil sie beispielsweise chronisch Kranke erfassen können." Vor allem aber könnten Hausärztinnen und Hausärzte die Patientinnen und Patienten nach der Impfung besser begleiten und gegebenenfalls Anzeichen erkennen.

Weniger Bürokratie beim Impfen

Immerhin: Die Haus- und Fachärzte müssen sich nicht mehr so strikt an den Priorisierungsplan der Bundesregierung halten, wie es noch in den Impfzentren die Regel war. So sollen die Medizinerinnen und Mediziner selber entscheiden können, wen sie impfen, ob ältere Menschen oder Jüngere mit Vorerkrankung, betont Gesundheitsminister Holetschek. In dieser Frage vertraue Holetschek den Ärztinnen und Ärzten und freue sich, dass es "gelungen ist, Bürokratie zurückzudrängen". Pandemie und Bürokratie würden sich Holetschek zufolge nicht gut vertragen.

Nach Ostern sollen dann rund 8.500 bayerische Praxen Impfstoffe von den Apotheken und vom Großhandel erhalten und das vorzugsweise vom Hersteller Biontech. Bis zu 50 Impfdosen pro Woche können die Praxen nach Ostern bei den Apotheken ordern, grundsätzlich aber je nach Bedarf.