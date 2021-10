Impfbereitschaft steigt: Großer Andrang im Impfzentrum Kitzingen

In vielen Impfzentren bleiben die Stühle im Wartebereich leer und die Nachfrage nach Impfstoff sinkt. Nicht so im unterfränkischen Kitzingen: Jeden Samstag bietet das dortige Impfzentrum Impfsprechstunden an – und dieses Angebot wird gut genutzt. Insbesondere an den vergangenen beiden Samstagen war die Schlange vor dem Impfzentrum lang: Jeweils rund 300 Impfungen wurden durchgeführt.

Kostenpflichtige Tests als Grund

Ein Grund für die zunehmende Impfbereitschaft der Bevölkerung scheint zu sein, dass sowohl PCR-Tests als auch Schnelltests seit dem 11. Oktober 2021 kostenpflichtig sind. Felix Wallström, BRK-Kreisgeschäftsführer in Kitzingen, hat außerdem festgestellt, dass die Impflinge deutlich jünger sind als zuvor: "Die junge Zielgruppe, die am Wochenende feiern will, tut sich mit einer Impfung natürlich leichter in die Einrichtungen zu kommen." Denn der Einlass in Clubs und Diskotheken ist momentan nur mit 3G plus möglich.

Neben Erstimpfungen werden am Impfzentrum Kitzingen mittlerweile auch Auffrischungsimpfungen der Risikogruppen durchgeführt: "Da ist der Weg zum Hausarzt manchmal komplizierter, da greifen einige auf das Impfzentrum zurück."

Nachbarlandkreise kommen zum Impfen nach Kitzingen

Etwa ein Drittel der Impflinge kommt gar nicht aus dem Landkreis Kitzingen. Insbesondere aus Schweinfurt und Würzburg kommen die Menschen angereist. Ein möglicher Grund für die Beliebtheit: In Kitzingen werden die Impfsprechstunden auch am Samstag angeboten und nicht nur unter der Woche wie in den Nachbar-Landkreisen. "Wir haben aus Sicht des Impflings vielleicht den Vorteil, dass das Impfzentrum als solches noch geöffnet ist“, mutmaßt Wallström. "Außerdem findet die Impfsprechstunde noch in der Struktur des Impfzentrums statt."

Impfangebot in Würzburg und Schweinfurt

In anderen Landkreisen wurde das Impfzentrum aufgelöst und die Sprechstunden werden seitdem an anderer Stelle angeboten. So gibt es in Würzburg mittlerweile drei Möglichkeiten, sich unter der Woche ohne Termin impfen zu lassen:

mittwochs von 10:00 bis 16:30 Uhr an den Arkaden am Rathaus der Stadt Würzburg

donnerstags von 10:00 bis 16:30 Uhr im Rathaus in Giebelstadt

freitags von 10:00 bis 16:30 Uhr in einer Arztpraxis in der Semmelstraße in Kürnach

Die Stadt Schweinfurt bietet Bürgern jeden Mittwoch von 11:00 bis 19:00 Uhr die Möglichkeit einer Corona-Schutzimpfung im Impfzentrum auf dem Volksfestplatz an.