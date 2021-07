14.07.2021, 07:57 Uhr

Impfcontainer in der Stadt: Bayreuth kämpft gegen Impfmüdigkeit

Die Impfkampagne verliert langsam an Fahrt. In Bayreuth gibt es jetzt eine zusätzliche Alternative zum Impfzentrum: In einem Container in der Innenstadt kann man sich ohne Termin impfen lassen. Auch für den Landkreis ist eine Maßnahme geplant.