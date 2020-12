Corona-Impfung in Bayern könnte am 5. Januar beginnen

Die Corona-Impfung in Bayern könnte nach Informationen des Bayerischen Rundfunks am 5. Januar 2021 beginnen. Das Datum steht in einem internen Zeitplan des bayerischen Gesundheitsministeriums, der dem BR vorliegt. Dieser Zeitplan basiert auf einer Telefonschalte von Robert Koch-Institut (RKI), Bund und Ländern. Demnach wird die Europäische Arzneimittel-Agentur am 29. Dezember entscheiden, ob sie den Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer zulässt.

Die Auslieferung könne am 2. Januar 2021 beginnen, zunächst an die acht Tiefkühllager-Standorte. Von dort würden Logistiker den Impfstoff am 4. Januar 2021 abholen und den Impfzentren zustellen. "Die Impfungen könnten nach diesem Zeitplan also am Dienstag, 5. 1. 2021, beginnen", heißt es in dem internen Schreiben. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher nicht.