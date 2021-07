vor 8 Minuten

Impffortschritt in Bayern stockt offenbar weiter

Die Impfkampagne in Bayern kommt offenbar weiter nur schleppend voran. In der letzten Woche wurden rund 360.000 Impfungen in den Arztpraxen verabreicht. Anfang Juni waren es noch mehr als eine halbe Million Impfungen pro Woche gewesen.