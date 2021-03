Bayerischer Hausärzteverband hält an Astraceneca fest

Petra Reis-Berkowicz, zweite stellvertretende Vorsitzende im Vorstand des Bayerischen Hausärzteverbands, setzt weiterhin auf den Astrazeneca-Impfstoff. Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt sagte sie, in ihrer Praxis seien jetzt bereits die Gruppe der 60-69 Jährigen dran:

"Da ist nach wie vor Astrazeneca der Impfstoff schlechthin, weil er sehr unkompliziert zu verimpfen ist und die Risiken sind ganz normal, wie bei allen anderen Impfungen auch." Petra Reis-Berkowicz, zweite stellvertretende Vorsitzende im Vorstand des Bayerischen Hausärzteverbands

Nach Astrazeneca-Entscheidung: Bessere Aufklärung nötig

In der Praxis von Petra Reis-Berkowicz im oberfränkischen Gefrees wird im Rahmen eines Pilotprojekts schon seit mehreren Wochen und ausschließlich mit Astrazeneca geimpft, erzählt die Ärztin. Nach der jüngsten Entscheidung heiße es jetzt, noch besser aufzuklären:

"Es wird schwierig zu erklären, das wird noch einmal ein Hemmnis haben und ein bisschen Mehrbedarf an Aufklärung. Aber das ist ja auch die Stärke der Hausarztpraxis. Wir können hier eine individuelle Risikoabschätzung direkt mit dem Patienten erarbeiten." Petra Reis-Berkowicz, zweite stellvertretende Vorsitzende im Vorstand des Bayerischen Hausärzteverbands

Was passiert mit der Zweitimpfung?

Der Impfschutz der ersten Astrazeneca-Impfung halte zwölf Wochen an, so Reis-Berkowicz. In dieser Zeit werde man dann wissen, wie es mit dem Impfen weitergehen soll. Sie werde es jedem anbieten, der schon eine Erstimpfung und keinerlei Komplikationen hatte. Heute beginnen Hausärzte in Bayern offiziell mit dem Impfen in den Praxen.