Hausärzte: "Brennen darauf, endlich impfen zu können"

Angesichts der nach wie vor schleppenden Corona-Impf-Kampagne steigt der politische Druck auf Bund und Länder für einen Kurswechsel. Die bayerische Landesärztekammer forderte die schnellstmögliche Beteiligung der niedergelassenen Mediziner an der Impfaktion. "Wir sind an einem gewissen Wendepunkt angekommen, an dem das staatliche Impfstoff-Monopol nicht mehr weiter aufrechterhalten werden kann", kritisierte Ärztekammerpräsident Gerald Quitterer in München. Unkompliziert und unbürokratisch sollen Ärztinnen und Ärzte jetzt gegen das SARS-CoV-2-Virus impfen können.

Verbände fordern Corona-Impfung beim Hausarzt

Die Hausärzte stünden längst dafür bereit, sagte der Landesvorsitzende des Bayerischen Hausärzteverbands, Markus Beier. Patientinnen und Patienten fragen laut Beier seit zwei Wochen intensiv nach, wann sie endlich beim Hausarzt geimpft werden könnten.

"Wir stehen in den Startlöchern und brennen darauf, endlich impfen zu können", betonte auch Petra Reis-Berkowicz, die stellvertretende Vorsitzende des Verbands dem BR. Als "Schnellboote" könnten die Hausärzte dem "Tanker" - damit meint sie die Impfzentren - unter die Arme greifen.

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern stehen im Freistaat 9.000 bis 10.000 Haus- und Fachärzte für Corona-Impfungen zur Verfügung.

Ärzte sind da, Impfstoff soll kommen

Auch an Impfstoff soll es künftig nicht mehr mangeln. Bayern soll in den kommenden fünf Wochen fast 1,7 Millionen Impfdosen geliefert bekommen. Das wären innerhalb eines Monats mehr Impfdosen als bisher in Bayern verimpft wurden.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) warnt dennoch vor Engpässen beim Impfstoff in den kommenden Wochen. "Es wird auch nicht am Anfang von der Impfstoffmenge gleich möglich sein, alles so schnell zu bedienen", betont Holetschek.

Priorisierung bleibt auch beim Hausarzt

Die Terminvergabe beim Hausarzt wird laut Holetschek im Rahmen der gültigen Corona-Impfverordnung ablaufen. An den Kriterien der Priorisierung soll festgehalten werden, nur werde diese Priorisierung dann vom Hausarzt direkt durchgeführt. Hausärzte sollen die Impftermine selbst vergeben. Die 100 bayerischen Impfzentren werde es aber weiter geben.

Unterstützt werden die Hausärzte bei der Dokumentation der Corona-Schutzimpfungen. Hier werde vereinfacht, denn Bürokratie und Pandemie passten nicht zusammen, so Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek.