Neue Lieferpläne: Ein Drittel der Impfdosen geht an Arztpraxen

In der Pressekonferenz nach dem bayerischen Impfgipfel am 30. März sagte Ministerpräsident Markus Söder, im April erwarte die Staatsregierung für Bayern rund 2,3 Millionen Impfdosen. Knapp eine Million davon solle an die niedergelassenen Ärzte gehen.

Lieferpläne berücksichtigen den Impfstart in den Arztpraxen

Laut den neusten Lieferprognosen, die das Bundesgesundheitsministerium (BMG) veröffentlichte, werden in Deutschland in der kommenden Woche (KW 14) insgesamt 3.193.500 Millionen Impfdosen erwartet, in der darauffolgenden Woche (KW 15) 3.261.900 Millionen. Davon ist erstmals ein großer Teil als für die Arztpraxen bestimmt ausgewiesen - jeweils etwa ein Drittel.

In einigen Pilotprojekten, etwa in Hof und in Fürth, können sich Menschen in Bayern schon länger von ihrem Hausarzt impfen lassen. Im restlichen Freistaat geht es am 1. April los.

BR24 zeigt live den Impfbeginn in einer Praxis in Augsburg ab 9 Uhr

Lieferungen in den vergangenen Wochen immer wieder verzögert

In der Lieferprognose wird für die Impfdosen, die an die Arztpraxen gehen sollen, nicht gezeigt, wie die Aufteilung auf die Bundesländer aussieht. Auch nach den Herstellern wird nicht aufgeschlüsselt. Anfragen von BR24 beim Bundesgesundheitsministerium und dem bayerischen Ministerium für Gesundheit und Pflege, warum das nicht dargestellt wird, blieben zunächst unbeantwortet.

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Lieferungen vorbehaltlich geplant sind – letztendlich kommt es darauf an, ob die Hersteller die Prognosen einhalten können. Erst vor wenigen Wochen kündigte Hersteller Astrazeneca erneut Lieferprobleme an.

Die folgende Grafik zeigt, dass die Lieferpläne in den vergangenen Wochen zwar eingehalten wurden – die Impfdosen kamen aber regelmäßig zu spät: