Nachfrage steigt: Corona-Impfung vielerorts nur mit Termin

Viele Impfzentren in Bayern verzeichnen mittlerweile wieder einen großen Zuspruch. Teilweise bilden sich lange Schlangen, da die Kapazitäten nach längerem Leerlauf erst wieder hochgefahren werden müssen. Mal fehlt Personal, mal Impfstoff.

In Augsburg kam es am Wochenende zu einem unerwarteten Impfstoff-Engpass: Die Stadt plante eine Sonder-Impfaktion, der Zuspruch war groß. Am Samstag hatte sich schon in der Früh eine Schlange von rund 1.000 Impfwilligen vor dem Impfzentrum eingefunden. Damit hatten die Verantwortlichen wohl nicht gerechnet, denn der Impfstoff-Vorrat war bereits binnen einer Stunde aufgebraucht.

Impfwillige wurden nach Hause geschickt

Menschen mussten ohne Impfung wieder nach Hause geschickt werden. Scharfe Kritik daran kommt von der Opposition im Augsburger Stadtrat. Frederik Hintermayr von der Linken: "Der Ansturm hat sich schon in der Woche davor angedeutet. Und da auch Booster an dem Samstag ohne Termin verimpft wurden, hätte man sich auf den Andrang einstellen müssen."

Die Stadt betont, dass das Impfzentrum kurzfristig die Kapazität noch im Lauf des Samstags auf 1.500 Impfdosen erhöht habe. Stephan Hampel, der Leiter des Augsburger Impfzentrums, verweist darauf, dass vor einigen Wochen die Kapazität der Impfzentren um mehr als 50 Prozent reduziert wurde, auch beim Personal. "Und jetzt von einem Tag auf den anderen die alte Kapazität zu verlangen, das geht einfach nicht. Und das Runterfahren der Impfzentren war eine politische Entscheidung in Berlin und München und keine Entscheidung der Stadt", so Hampel weiter.

Hotspot Rottal-Inn: Impfung nur an zwei Tagen die Woche

Der Landkreis Rottal-Inn zählt derzeit zu den Corona-Hotspots. Mit einer 7-Tages-Inzidenz von 1.262 (Stand: 15.11.) belegt er laut RKI Platz zwei im deutschlandweiten Vergleich. Dennoch hat das Impfzentrum des Landkreises in Eggenfelden bislang nur an zwei Tagen die Woche geöffnet: donnerstags und freitags.

Das Landratsamt plant nun, seine Impfkapazitäten wieder hochzufahren. Das hat Mathias Kempf, Sprecher des Landratsamtes in Pfarrkirchen, auf BR-Anfrage bestätigt. Der Bedarf sei deutlich gestiegen: Wer sich derzeit für eine Impfung anmeldet, wartet etwa drei Wochen auf seinen Termin. Das Landratsamt arbeitet aber bereits seit ein paar Tagen daran, wieder mehr Impftermine im Impfzentrum zu ermöglichen. In welchem Umfang, sei noch unklar. "Wir sind jetzt damit fertig, die Räume wieder mit allem nötigen Equipment auszurüsten. Jetzt brauchen wir auch wieder mehr Ärzte, die sich engagieren", sagt Kempf.

Wer sich im Landkreis Rottal-Inn an anderen Tagen unter der Woche und ohne Termin impfen lassen möchte, kann dies auch jetzt schon tun: An zwei bis drei Tagen in der Woche sind mobile Impfteams an unterschiedlichen Orten im Landkreis unterwegs. Die Nachfrage an Erstimpfungen ist zuletzt wieder gestiegen. Allein im Impfzentrum wurden am vergangenen Donnerstag 495 Impfungen durchgeführt, davon 155 Erstimpfungen.

Nachfrage nach Corona-Impfung steigt spürbar

Auch im Unterallgäu steigt das Interesse an Impfungen spürbar. Dem Impfzentrum in Bad Wörishofen sei es gelungen, so viel Personal zu akquirieren, dass von Montag an wieder täglich außer Sonntag geöffnet werden und die Nachfrage nach Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen deutlich zügiger bedient werden könne, heißt es vom Landratsamt. Der Anteil der Erstimpfungen beträgt rund ein Drittel. Das Unterallgäuer Impfzentrum in Bad Wörishofen kann derzeit ohne Terminvereinbarung montags bis samstags von 16 bis 20 Uhr aufgesucht werden.

Auch für Memmingen konnte mittlerweile das Personal soweit aufgestockt werden, dass an sechs Tagen pro Woche zwischen 10 und 20 Uhr geimpft werden kann. Um den Ablauf zügig zu gestalten wird darum gebeten, dass sich die Impfwilligen vorher über das Bayerische Impfportal anmelden und dort registrieren.

Impfung nur nach Anmeldung in Lindau

Impfwillige in Stadt und Landkreis Lindau müssen ab dieser Woche vor dem Besuch des Impfzentrums einen Termin vereinbaren. Zudem werden nur noch Menschen geimpft, die im Landkreis gemeldet sind. Derzeit wird nur in Lindau geimpft, das Impfzentrum in Lindenberg soll aber demnächst wieder öffnen, heißt es beim Landratsamt.

Im oberbayerischen Landkreis Miesbach, ebenfalls einer der Corona-Hotspots, gilt: Jeder, der möchte, kann sich sofort impfen lassen. Ohne Anmeldung. Auch die Auffrischungsimpfung sei nach Ablauf der von der StiKo empfohlenen 6-Monatsfrist jederzeit möglich, heißt es vom Landratsamt Miesbach. Seit kurzem steige die Nachfrage an Impfungen wieder merklich: Mehr als 2.800 Impf-Dosen wurden in der vergangenen Woche insgesamt verabreicht. Mehr als doppelt so viele wie in der vorherigen Woche. Geimpft wird im landkreiseigenen Impfzentrum in Hausham, täglich von 14 bis 20 Uhr. Zusätzlich fährt am Vormittag von 9 bis 13 Uhr ein Impfbus durch den Landkreis, mit wechselnden Stationen. Und auch viele Hausärzte bieten nach wie vor Impf-Sprechstunden an. Miesbachs Landrat Olaf von Löwis, der bereits seine Booster-Impfung bekommen hat, appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, es ihm gleichzutun.

Und auch in der Landeshauptstadt München ist die Zahl der Impfwilligen zuletzt stark gestiegen: Am Wochenende bildeten sich teils lange Schlangen vor den Impfstationen. Corona-Auffrischungs-Impfungen sind dabei ebenso begehrt wie Erst- und Zweitimpfungen.

Auch München setzt auf Online-Terminvergabe

Die Stadt hat nun auf den Andrang reagiert: Für die städtischen Impfeinrichtungen ist ab Dienstag eine Vorab-Anmeldung nötig. Das gilt für die vier dauerhaften Impfstationen am Marienplatz, auf der Theresienwiese, im Kreisverwaltungsreferat und in den Pasing Arcaden. Auch für das nur noch eingeschränkt geöffnete Impfzentrum Riem empfiehlt die städtische Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek eine vorherige Terminvereinbarung: Termine gibt es hier von Sonntag bis Mittwoch.

Für die übrigen Impfaktionen im Stadtgebiet können keine Termine vereinbart werden. Hier bittet das Gesundheitsreferat um Geduld und Verständnis, falls es zu Warteschlangen kommt oder Impfstationen sogar vor Ende der Öffnungszeiten geschlossen werden müssen. Zuletzt hatte es Zwischenfälle mit abgewiesenen Impfinteressenten gegeben: Am vergangenen Freitag wurden Mitarbeitende der Impfstation am Marienplatz lautstark beschimpft, als sie rund 250 in der Schlange wartende Menschen mangels Impfstoff abweisen mussten. Laut Polizei kam es zu Unmutsbekundungen und Schimpfereien, aber zu keinen Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten.