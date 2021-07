Corona-Impfwillige beim Hausarzt sind wählerisch

Bei den Hausärzten sind die Wartelisten in vielen Fällen bald abgearbeitet. Das berichtet der Dillinger Hausarzt Alexander Zaune, der im engen Austausch mit seinen niedergelassenen Kollegen im Landkreis steht. In ein bis zwei Wochen habe man alle bisher Angemeldeten geimpft.

Interessenten wollen bestimmten Impfstoff

Anfangs war es die Diskussion um die lange Wartezeit, um überhaupt einen Termin zu bekommen. Inzwischen geht es eher darum, den ersten und den zweiten Impftermin mit dem Urlaub abzustimmen. Außerdem hätten viele Interessenten genaue Vorstellungen, welchen Impfstoff sie haben wollen, stellt die Praxisangestellte Heike Sailer Prucker fest: "Es ist auch so, dass sie zwei Tage später anrufen und den Termin doch nicht wollen oder einen anderen Impfstoff wollen – diese Diskussionen. Die einen wollen nur Sputnik – der ist bei uns aber ja gar nicht zugelassen und die anderen wollen jetzt Johnson & Johnson."

Das Präparat von Johnson & Johnson muss nämlich nur einmal verimpft werden – dann kann man nämlich komplett geimpft in den Urlaub fahren und muss keine zweite Impfung mehr einplanen. Johnson & Johnsen haben sie in der Praxis aber gerade nicht. Allerdings plant der Landkreis Dillingen hier eine Sonderaktion im Impfzentrum am 13. Juli.

Keine Sonderimpfaktionen in den Praxen

Gut die Hälfte der Menschen in Bayern ist jetzt einmal geimpft – von einer Herdenimmunität kann man da allerdings noch nicht sprechen. Jetzt schaut Hausarzt Zaune nochmal die Patientenlisten durch, wer noch in Frage kommt. Aber es sagt auch, er sei kein Verkäufer: "Wir können nicht auf den Marktplatz gehen und frei Impfungen verteilen, das macht keinen Sinn." Er legt weiter Wert auf eine Beratung vor dem Impfen.

Im Hinblick auf die Delta-Variante sagt er klar: Desto mehr geimpft sind, umso besser. Zumindest sind die Senioren und die Risikopatienten jetzt vollständig geimpft. Man könne niemanden zwingen, so Zaune: Impfen sei eine freiwillige Sache, aber eine breite Durchimpfung sei natürlich sinnvoll.