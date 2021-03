Holetschek: Neue Corona-Impfreihenfolge in Grenzregionen

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) will im Kampf gegen die Corona-Pandemie in stark betroffenen Grenzregionen von der bisher geltenden Impfreihenfolge abweichen. Die Behörden sollen dort entscheiden können, ob bestimmte Gruppen früher geimpft werden. Entscheidend sei das Ausbruchsgeschehen vor Ort, etwa in Betrieben oder in Schulen, so Holetschek nach den Beratungen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern.

Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk erklärte der CSU-Minister, "ich bin froh, dass wir zusätzlich 100.000 Impfdosen bekommen haben". Man habe aus Bayern selbst noch einmal 50.000 in die betroffenen Regionen gegeben, so Holetschek.

Erleichterung in den Corona-Hotspots

Landrat Sebastian Gruber (CSU) aus Freyung-Grafenau begrüßte die Entscheidung, Impfdosen künftig flexibel einsetzen zu können. Damit könne man direkten Einfluss auf das Infektionsgeschehen nehmen.

Der Hofer Landrat Oliver Bär (CSU) freute sich vor allem die zusätzlichen Impfdosen. "Wir können damit mehr und schneller impfen." Seit Mittwoch laufe das Impfzentrum mit mehr als 700 Impfungen täglich unter Vollauslastung, zusätzlich werde in zwölf Hausarzt-Praxen geimpft.

Ausbau der Impfzentren gestoppt

Zur Verteilung des Impfstoffs erklärte Holetschek nach dem Bund-Länder-Treffen, man sei sich noch nicht ganz einig, wieviel an die Hausärzte und wieviel an die Impfzentren gehen solle. Klar sei aber, "es geht im April los mit dem Impfen bei den Hausärzten." Da sei man sich einig gewesen.

Deshalb werde man die Kapazität in den Impfzentren nicht mehr ausbauen, weil nun eine zweite Säule zur Verfügung stehe, so der Gesundheitsminister. Danach kämen im April dann auch noch die Betriebsärzte dazu. Für Mai habe man noch keine konkreten Zahlen.

"Der Impfstoff ist und bleibt der Flaschenhals bei allem. Gerade in der Anfangsphase im April wird noch nicht genügend Impfstoff zur Verfügung stehen, damit die Ärzte im ganzen Land voll durchstarten können. Aber wenn die Lieferungen so kommen, wie der Bund sie uns in Aussicht gestellt hat, dann können wir die Impfungen bei den Ärzten schnell hochfahren."