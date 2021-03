Hausärzteverband rechnet Impf-Ende im Sommer vor

"Wie Hausärzte stehen in den Startlöchern bereit. Wir könnten das Impfen gegen das Coronavirus sofort übernehmen. Impfen ist ja die Kernkompetenz von uns Hausärzten": Ginge es nach Petra Reis-Berkowicz, könnte man sich künftig auch beim Hausarzt gegen Covid-19 spritzen lassen. Diese Ansicht, die zuletzt bereits Ministerpräsident Markus Söder (CSU) formuliert hatte, vertrat die zweite stellvertretende Vorsitzende vom Bayerischen Hausärzteverband im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

Die bisherige Lösung, ausschließlich in Impfzentren die Dosen zu verteilen, sei zwar richtig gewesen, betonte Reis-Berkowicz – allerdings nur vor dem Hintergrund, dass so wenig Impfstoff verfügbar gewesen ist. Auf Dauer sei das Impfen in Impfzentren keine tragfähige Lösung für Bayern. Es müsse gleichmäßig und effizient geimpft werden. Schließlich könnten Impfzentren nicht so viele Impfdosen gleichzeitig verimpfen – die vielen Hausarztpraxen jedoch schon. In Fürth war diesbezüglich bereits ein Pilotprojekt an den Start gegangen.

"Wir erwarten bis Mitte April 17 Millionen neue Impfdosen und dann ab April 63 Millionen Impfdosen für ganz Deutschland. Das können wir Hausärzte prima verimpfen, wir haben 50.000 Praxen zur Verfügung." Petra Reis-Berkowicz, Zweite stellvertretende Vorsitzende vom Bayerischen Hausärzteverband

Wenn jeder Arzt täglich 20 Impfungen mache, rechnet Reis-Berkowicz vor, wären das 100 pro Woche. Über ganz Deutschland verteilt, wären das fünf Millionen Impfungen innerhalb einer Woche. Reis-Berkowicz glaubt, dann sei man in etwa zwölf Wochen mit dem Impfen durch.

Hausärztin aus Gefrees kritisiert Bürokratie beim RKI

Doch bei der Umsetzung von Reis-Berkowiczs Forderung hapere es derzeit noch an den Rahmenbedingungen, sagt sie. "Der Bund muss die aktuelle Rechtsverordnung fürs Impfen anpassen und diese müsste in allen Bundesländern auch gleich umgesetzt werden." Man brauche eine zuverlässige und gleichmäßige Lieferung von rund fünf Millionen Impfdosen pro Woche.

Außerdem sei eine geringere Dokumentationsbürokratie notwendig. Derzeit fordere das Robert-Koch-Institut eine vier Seiten lange Befragung in den Impfzentren.