Corona-Impfung für Polizisten - und wie geht es weiter?

An zwölf eigens geschaffenen Polizei-Impfzentren in allen bayerischen Regierungsbezirken werden seit heute Polizistinnen und Polizisten mit dem Impfstoff des Herstellers AstraZeneca versorgt. Zunächst sind dafür 10.000 Impfdosen vorrätig. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann wies darauf hin: "Niemand muss dadurch Sorge haben, dass an anderer Stelle der Impfstoff nicht zur Verfügung steht."

Viel Kontakt mit Bürgern als Gefahr

Bevorzugt werden zunächst Beamte im Streifendienst und aus den Einsatzhundertschaften. Herrmann sprach beim Impfauftakt von einer großen Bereitschaft der Polizei, sich impfen zu lassen. Udo Skrzypczak, Präsident der Bayerischen Bereitschaftspolizei ergänzte, dass sich in einer eigenen EDV-Anwendung bis Ende Februar mehr als 18.000 Polizeibeamte zur Impfung angemeldet haben. Allerdings haben bereits knapp 2.800 Polizeibeamte auch ohne Priorisierung Impfungen erhalten, wenn in den kommunalen Impfzentren Vakzin übriggeblieben ist, das ansonsten verfallen wäre.