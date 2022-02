Corona-Impfungen für Kinder: Nachfrage in Bayern rückläufig

Gerade unter Kindern und Jugendlichen sind die Inzidenzwerte hoch. Viele infizieren sich mit der besonders ansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus. In Bayern sind inzwischen fast zwei Drittel der 12- bis 17-jährigen vollständig geimpft. Die Zahl der Erstimpfungen geht in dieser Altersklasse zurück, ebenso bei den 5- bis 11-Jährigen

62 Prozent der 12- bis 17-Jährigen vollständig geimpft

Laut Bayerischem Gesundheitsministerium sind bei den 12- bis 17-Jährigen mittlerweile rund 62 Prozent vollständig geimpft. Die meisten Impfungen wurden in der Woche nach den Weihnachtsferien verabreicht. Die Zahl der Corona-Impfungen in der Altersklasse ab 12 nimmt inzwischen deutlich ab, von fast 16.000 Erstimpfungen Mitte Dezember auf 2.700 vergangene Woche.

Jedes fünfte Kind zwischen 5 und 11 Jahren einmal geimpft

Bei den jüngeren Kindern, den 5- bis 11-Jährigen, sind die Zahlen deutlich niedriger. Denn hier wird erst seit Mitte Dezember offiziell geimpft. Mittlerweise ist beinahe jedes fünfte Kind in dieser Altersklasse in Bayern einmal gegen Corona geimpft. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Corona-Schutzimpfung bei den 5- bis 11-Jährigen derzeit nur Kindern mit bestimmten Vorerkrankungen, die erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Dennoch können sich alle Kinder zwischen fünf und elf Jahren impfen lassen, wenn sie und die Eltern dies – nach ärztlicher Aufklärung – wünschen. In der Statistik ist erkennbar, dass Erstimpfungen in dieser Altersgruppe in den letzten drei Wochen abgenommen haben.

Kinder unter 5 Jahren: Nachfrage nach Impfungen vorhanden

Für unter 5-Jährige ist der Impfstoff noch nicht zugelassen. Aber Ärzte können jüngere Kinder dennoch Off Label impfen. Nachfrage besteht: Das zeigt die Initiative u12schutz.de. Dort haben sich bundesweit bislang über 21.000 Familien gemeldet, die Kinder unter 5 Jahren impfen lassen wollen.